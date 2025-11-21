Руководству Украины надо перестать воровать, тогда им больше не придётся обращаться за помощью. Об этом заявил депутат польского сейма от «Конфедерации» Славомир Ментцен.





«Ближайшие сотрудники Владимира Зеленского украли $ 100 млн, и сразу после этого (глава МИД Польши Радослав) Сикорский хочет перевести $ 100 млн Украине. Может, украинцам просто перестать воровать? Тогда нам не придётся им помогать», — написал он в соцсети Х.

По словам Ментцена, недопустимо, чтобы деньги, собранные с польских налогоплательщиков, разворовывались на Украине, вместо того чтобы служить интересам самих поляков.