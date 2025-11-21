Польский депутат призвал руководство Украины перестать воровать
Обложка © ТАСС / Zuma
Руководству Украины надо перестать воровать, тогда им больше не придётся обращаться за помощью. Об этом заявил депутат польского сейма от «Конфедерации» Славомир Ментцен.
«Ближайшие сотрудники Владимира Зеленского украли $ 100 млн, и сразу после этого (глава МИД Польши Радослав)
Сикорский хочет перевести $ 100 млн Украине. Может, украинцам просто перестать воровать? Тогда нам не придётся им помогать», — написал он в соцсети Х.
По словам Ментцена, недопустимо, чтобы деньги, собранные с польских налогоплательщиков, разворовывались на Украине, вместо того чтобы служить интересам самих поляков.
Ранее детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) провели обыски у Тимура Миндича в Киеве, которого называют соратником и «кошельком» Владимира Зеленского. Согласно обвинительному заключению Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), фамилия Зеленского присутствует в материалах расследования. По версии следствия, предприниматель, используя личные связи с главой государства и рядом госслужащих, организовал схему по легализации средств в обход ограничений, действующих в период военного положения.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.