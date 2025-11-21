Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 ноября, 11:50

Польский депутат призвал руководство Украины перестать воровать

Обложка © ТАСС / Zuma

Обложка © ТАСС / Zuma

Руководству Украины надо перестать воровать, тогда им больше не придётся обращаться за помощью. Об этом заявил депутат польского сейма от «Конфедерации» Славомир Ментцен.

«Ближайшие сотрудники Владимира Зеленского украли $ 100 млн, и сразу после этого (глава МИД Польши Радослав)

Сикорский хочет перевести $ 100 млн Украине. Может, украинцам просто перестать воровать? Тогда нам не придётся им помогать», — написал он в соцсети Х.

По словам Ментцена, недопустимо, чтобы деньги, собранные с польских налогоплательщиков, разворовывались на Украине, вместо того чтобы служить интересам самих поляков.

Венгрия потребовала, чтобы Украина представила отчёт о трате денег ЕС
Венгрия потребовала, чтобы Украина представила отчёт о трате денег ЕС

Ранее детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) провели обыски у Тимура Миндича в Киеве, которого называют соратником и «кошельком» Владимира Зеленского. Согласно обвинительному заключению Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), фамилия Зеленского присутствует в материалах расследования. По версии следствия, предприниматель, используя личные связи с главой государства и рядом госслужащих, организовал схему по легализации средств в обход ограничений, действующих в период военного положения.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Польша
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar