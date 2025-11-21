Еврокомиссия не подтвердила разработку альтернативного плана по Украине
Обложка © Zuma\TASS
Еврокомиссия отвергла сообщения СМИ о том, что Евросоюз якобы разрабатывает альтернативный план урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявили представители ЕК на брифинге в Брюсселе.
По словам официального представителя Еврокомиссии Аниты Хиппер, ей ничего не известно о подобной инициативе.
«Я не осведомлена об этом», — отметила она, комментируя появившиеся публикации.
Аналогичную позицию озвучила глава пресс-службы Еврокомиссии Паула Пинью. Она подчеркнула, что Еврокомиссия не может подтвердить информацию о работе над каким-либо альтернативным европейским планом по Украине.
Ранее Трамп одобрил детализированный мирный план из 28 пунктов, предназначенный для урегулирования украинского конфликта. Ряд европейских политиков раскритиковали предложенный документ, назвав его невыгодным для Киева. На этом фоне в ряде СМИ появились сообщения о том, что ЕС якобы обсуждает собственный сценарий урегулирования на фоне инициатив США, однако официального подтверждения этим данным пока не последовало.
