Еврокомиссия не подтвердила разработку альтернативного плана по Украине

Еврокомиссия отвергла сообщения СМИ о том, что Евросоюз якобы разрабатывает альтернативный план урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявили представители ЕК на брифинге в Брюсселе.

По словам официального представителя Еврокомиссии Аниты Хиппер, ей ничего не известно о подобной инициативе.

«Я не осведомлена об этом», — отметила она, комментируя появившиеся публикации.

Аналогичную позицию озвучила глава пресс-службы Еврокомиссии Паула Пинью. Она подчеркнула, что Еврокомиссия не может подтвердить информацию о работе над каким-либо альтернативным европейским планом по Украине.