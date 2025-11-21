В СНТ заявили, что богородский маньяк был замечательным соседом и не создавал проблем
Подозреваемый в серии жестоких преступлений богородский маньяк в быту вёл себя как законопослушный гражданин. Такое заявление в беседе с 360.ru сделал председатель садового товарищества «Звезда» Григорий Тарасов.
«Я знал, что это наш садовод. Ничего не нарушал, всё вовремя платил, проблем не создавал», — рассказал он.
Тарасов подтвердил, что правоохранительным органам предоставили доступ к записям с камер видеонаблюдения, установленных на территории товарищества. При этом председатель отметил, что участок официально записан на подозреваемого. Ранее там проживал он сам вместе с супругой, однако в настоящее время местонахождение женщины неизвестно.
В Подмосковье правоохранительные органы задержали 46-летнего мужчину, которого подозревают в серии похищений нянь и их последующем удержании в своём доме на территории Богородского городского округа. Следствие устанавливает причастность задержанного как минимум к двум эпизодам, однако сам он отрицает обвинения в убийствах. Особую тяжесть ситуации придаёт то, что во время совершения противоправных действий в помещении находился несовершеннолетний сын подозреваемого. По результатам психолого-психиатрической экспертизы, у ребёнка зафиксированы выраженные симптомы посттравматического стрессового расстройства, требующие длительной реабилитации.
