В СНТ заявили, что богородский маньяк был замечательным соседом и не создавал проблем

Подозреваемый в серии жестоких преступлений богородский маньяк в быту вёл себя как законопослушный гражданин. Такое заявление в беседе с 360.ru сделал председатель садового товарищества «Звезда» Григорий Тарасов.

«Я знал, что это наш садовод. Ничего не нарушал, всё вовремя платил, проблем не создавал», — рассказал он.

Тарасов подтвердил, что правоохранительным органам предоставили доступ к записям с камер видеонаблюдения, установленных на территории товарищества. При этом председатель отметил, что участок официально записан на подозреваемого. Ранее там проживал он сам вместе с супругой, однако в настоящее время местонахождение женщины неизвестно.