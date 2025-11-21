Арестович* предрёк Украине нечто, очень похожее на новую революцию
Алексей Арестович*. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / alexey.arestovich*
Экс-советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович* предрёк Украине «что-то очень похожее на очередную революцию». Он связывает этот прогноз с текущим коррупционным кризисом и сложностями на линии фронта.
Арестович* указал, что дефицит государственного бюджета ставит под вопрос не только способность Украины к обороне, но и своевременность выплат пенсий и заработной платы работникам бюджетной сферы. Он также прогнозирует дальнейшее усугубление кризиса в энергетическом и экономическом секторах.
«Коррупционные скандалы ведут к чему-то очень похожему на очередную революцию», — отметил он в Telegram-канале.
Ранее детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) провели обыски у Тимура Миндича в Киеве, которого называют соратником и «кошельком» Владимира Зеленского. Согласно обвинительному заключению Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), фамилия Зеленского присутствует в материалах расследования. По версии следствия, предприниматель, используя личные связи с главой государства и рядом госслужащих, организовал схему по легализации средств в обход ограничений, действующих в период военного положения.
* Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.