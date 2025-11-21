Экс-советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович* предрёк Украине «что-то очень похожее на очередную революцию». Он связывает этот прогноз с текущим коррупционным кризисом и сложностями на линии фронта.

Арестович* указал, что дефицит государственного бюджета ставит под вопрос не только способность Украины к обороне, но и своевременность выплат пенсий и заработной платы работникам бюджетной сферы. Он также прогнозирует дальнейшее усугубление кризиса в энергетическом и экономическом секторах.

«Коррупционные скандалы ведут к чему-то очень похожему на очередную революцию», — отметил он в Telegram-канале.

