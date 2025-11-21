«Спасибо, не надо»: Жертва богородского маньяка в день пропажи опубликовала загадочное послание

Одна из пропавших девушек, которых ищут в рамках дела богородского маньяка Дмитрия Артамошина, вела собственный Telegram-канал. Именно в нём Мария Власова оставила странное послание в день исчезновения. Об этом сообщает «Рен ТВ».

На материалах канала были обнаружены фотографии из машины Артамошина, что подтверждается совпадением уникальных маркеров на снимках и его устройства. Также на них видны цветы, предположительно подаренные подозреваемым. Однако это не самое главное.

В свой последний день перед исчезновением Мария разместила пронзительную запись, где незнакомый автор выражает полное разочарование в ожидании и отказ от прежних надежд. Следственные органы не исключают связи этого текста с её сложными взаимоотношениями с Артамошиным.

Скриншот загадочного поста из блога пропавшей Марии. Обложка © Telegram / РЕН ТВ