«Спасибо, не надо»: Жертва богородского маньяка в день пропажи опубликовала загадочное послание
Обложка © Ориентировка поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт»
Одна из пропавших девушек, которых ищут в рамках дела богородского маньяка Дмитрия Артамошина, вела собственный Telegram-канал. Именно в нём Мария Власова оставила странное послание в день исчезновения. Об этом сообщает «Рен ТВ».
На материалах канала были обнаружены фотографии из машины Артамошина, что подтверждается совпадением уникальных маркеров на снимках и его устройства. Также на них видны цветы, предположительно подаренные подозреваемым. Однако это не самое главное.
В свой последний день перед исчезновением Мария разместила пронзительную запись, где незнакомый автор выражает полное разочарование в ожидании и отказ от прежних надежд. Следственные органы не исключают связи этого текста с её сложными взаимоотношениями с Артамошиным.
Скриншот загадочного поста из блога пропавшей Марии. Обложка © Telegram / РЕН ТВ
В Подмосковье правоохранительные органы задержали 46-летнего Дмитрия Артамошина, которого подозревают в серии похищений нянь и их последующем удержании в своём доме на территории Богородского городского округа. Следствие устанавливает причастность задержанного как минимум к двум эпизодам, однако сам он отрицает обвинения в убийствах. Особую тяжесть ситуации придаёт то, что во время совершения противоправных действий в помещении находился несовершеннолетний сын подозреваемого. По результатам психолого-психиатрической экспертизы, у ребёнка зафиксированы выраженные симптомы посттравматического стрессового расстройства, требующие длительной реабилитации.
