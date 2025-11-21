Богородский маньяк одновременно с убийствами занимался незаконной перепродажей авто

Обвиняемый в серийных убийствах житель Подмосковья Дмитрий Артамошин более трёх лет занимался незаконной перепродажей автомобилей через чёрный рынок. О махинациях богородского маньяка сообщает издание «Постньюс» со ссылкой на собственные источники.

С 2022 года Артамошин состоял в специализированных чатах, где регулярно размещал объявления о продаже автомобилей с юридическими проблемами. Через его руки прошли многочисленные транспортные средства, большинство из которых имели регистрационные запреты, что делало невозможным проведение законных сделок. Последнюю попытку продажи он предпринял в конце сентября 2025 года, предлагая Hyundai Solaris 2017 года выпуска по цене вдвое ниже рыночной.

Юрист Юрий Капштык подтвердил, что систематическая торговля автомобилями с регистрационными ограничениями представляет собой мошенническую деятельность. По его словам, даже одной такой сделки достаточно для привлечения к уголовной ответственности. Предварительно, спустя месяц после последней попытки продажи автомобиля Артамошин совершил своё второе убийство.

Согласно материалам уголовного дела, Артамошин заманивал жертв в дом в СНТ «Звезда», размещая объявления о поиске няни для 9-летнего сына. По версии следствия, две женщины были убиты, а одной удалось совершить побег. Артамошин демонстрировал одержимость числом 27 и занимался продажей нижнего белья в интернете. Против него возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве, изнасиловании и похищении человека. Особую тяжесть преступлениям добавляет факт присутствия ребёнка обвиняемого во время совершения преступления. Проведённая психолого-психиатрическая экспертиза зафиксировала у мальчика выраженные симптомы посттравматического стрессового расстройства.