Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 ноября, 16:48

Богородский маньяк одновременно с убийствами занимался незаконной перепродажей авто

Обложка © OK / Дмитрий Артамошин

Обложка © OK / Дмитрий Артамошин

Обвиняемый в серийных убийствах житель Подмосковья Дмитрий Артамошин более трёх лет занимался незаконной перепродажей автомобилей через чёрный рынок. О махинациях богородского маньяка сообщает издание «Постньюс» со ссылкой на собственные источники.

С 2022 года Артамошин состоял в специализированных чатах, где регулярно размещал объявления о продаже автомобилей с юридическими проблемами. Через его руки прошли многочисленные транспортные средства, большинство из которых имели регистрационные запреты, что делало невозможным проведение законных сделок. Последнюю попытку продажи он предпринял в конце сентября 2025 года, предлагая Hyundai Solaris 2017 года выпуска по цене вдвое ниже рыночной.

Юрист Юрий Капштык подтвердил, что систематическая торговля автомобилями с регистрационными ограничениями представляет собой мошенническую деятельность. По его словам, даже одной такой сделки достаточно для привлечения к уголовной ответственности. Предварительно, спустя месяц после последней попытки продажи автомобиля Артамошин совершил своё второе убийство.

Логово богородского маньяка сняли на видео
Логово богородского маньяка сняли на видео

Согласно материалам уголовного дела, Артамошин заманивал жертв в дом в СНТ «Звезда», размещая объявления о поиске няни для 9-летнего сына. По версии следствия, две женщины были убиты, а одной удалось совершить побег. Артамошин демонстрировал одержимость числом 27 и занимался продажей нижнего белья в интернете. Против него возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве, изнасиловании и похищении человека. Особую тяжесть преступлениям добавляет факт присутствия ребёнка обвиняемого во время совершения преступления. Проведённая психолого-психиатрическая экспертиза зафиксировала у мальчика выраженные симптомы посттравматического стрессового расстройства.

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Криминал
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar