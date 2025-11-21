Военкор Коц заявил о невозможности «договорнячка» по Украине после заявлений Путина

Военкор Александр Коц заявил, что никакой «договорняк» по урегулированию конфликта на Украине невозможен — особенно после слов президента России Владимира Путина о том, что в Киеве «сидит преступное сообщество». Комментарий он опубликовал в своём Telegram-канале.

«Как говорится, твой враг тебя никогда не предаст. Никаких договорнячков. Да и какие договорнячки после вчерашнего Путина — с преступным сообществом переговоры не ведём. Воюем дальше», — написал военкор Коц.

Журналист отметил, что Киев уже отверг ключевые пункты предложенного США мирного плана. По словам украинской стороны, они не готовы признавать утраченные территории российскими, сокращать численность ВСУ или закреплять русский язык на законодательном уровне.

Напомним, что вечером 21 ноября Путин собрал постоянных членов Совета безопасности для проведения оперативного совещания. В ходе этого российский лидер отметил, что РФ и Соединённые Штаты начали предварительное обсуждение мирного плана Дональда Трампа по Украине ещё до проведения саммита на Аляске. Данные контакты не получали публичной огласки и носили общий характер.