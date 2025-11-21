Продовольственный форум в Киеве – это не более чем ширма для коррупционных действий, организованных режимом Владимира Зеленского. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Проводимые же в Киеве псевдосаммиты — это не более чем политическое прикрытие очередных коррупционных махинаций режима Зеленского», — сказала дипломат, комментируя очередное международное мероприятие по продовольственной безопасности, организованное Украиной 19 ноября.

Захарова добавила, что на практике это оказалось не столь значительным и, честно говоря, лишь косвенно связано с обсуждаемым вопросом.