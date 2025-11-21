Захарова назвала продовольственный саммит в Киеве прикрытием махинаций Зеленского
Обложка © Telegram / МИД России
Продовольственный форум в Киеве – это не более чем ширма для коррупционных действий, организованных режимом Владимира Зеленского. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Проводимые же в Киеве псевдосаммиты — это не более чем политическое прикрытие очередных коррупционных махинаций режима Зеленского», — сказала дипломат, комментируя очередное международное мероприятие по продовольственной безопасности, организованное Украиной 19 ноября.
Захарова добавила, что на практике это оказалось не столь значительным и, честно говоря, лишь косвенно связано с обсуждаемым вопросом.
Напомним, ранее детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) провели обыски у Тимура Миндича в Киеве, которого называют «кошельком» Зеленского. Сам бизнесмен выехал за границу перед проведением масштабных обысков по обвинению в коррупции. Это спровоцировало панику в кругу киевского руководства, где, согласно обвинениям, коррупционными махинациями были охвачены едва ли не все приближённые главаря киевского режима Владимира Зеленского. Квартиру Миндича назвали «предвыборным штабом Зе» и местом сходок коррупционеров.
Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.