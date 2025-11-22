Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в беседе с газетой «Известия» заявил, что Украина может предпринять провокационные действия с целью срыва мирного процесса.

«Мы провокации ждём ежедневно. Нужно ожидать провокаций со стороны Украины и делать всё, чтобы они не приносили столь желаемые режимом Зеленского плоды», — отметил сенатор.

Тем временем Армия России демонстрирует значительные успехи, в то время как украинское руководство оказалось вовлечено в коррупционный скандал, затрагивающий ближайшее окружение главаря киевского режима Владимира Зеленского.

«Во-первых, успехи нашей армии — это несомненно позитивный процесс, которого ждёт вся страна. И мы гордимся нашими ребятами, которые выполняют очень важную и порой очень опасную функцию. Во-вторых, то, что режим Зеленского прогнил, стало очевидно уже даже его покровителям и кураторам. Из-за этого сейчас ведётся такая суетливая кампания по обелению некоторых фигур», — добавил политик.