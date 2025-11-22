Сенатор Карасин не исключил украинские провокации для срыва мирного процесса
Григорий Карасин. Обложка © ТАСС / Сергей Булкин
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в беседе с газетой «Известия» заявил, что Украина может предпринять провокационные действия с целью срыва мирного процесса.
«Мы провокации ждём ежедневно. Нужно ожидать провокаций со стороны Украины и делать всё, чтобы они не приносили столь желаемые режимом Зеленского плоды», — отметил сенатор.
Тем временем Армия России демонстрирует значительные успехи, в то время как украинское руководство оказалось вовлечено в коррупционный скандал, затрагивающий ближайшее окружение главаря киевского режима Владимира Зеленского.
«Во-первых, успехи нашей армии — это несомненно позитивный процесс, которого ждёт вся страна. И мы гордимся нашими ребятами, которые выполняют очень важную и порой очень опасную функцию. Во-вторых, то, что режим Зеленского прогнил, стало очевидно уже даже его покровителям и кураторам. Из-за этого сейчас ведётся такая суетливая кампания по обелению некоторых фигур», — добавил политик.
Ранее на Западе заговорили о военном перевороте на Украине после скандала с НАБУ. В преддверии тяжелейшей для Украины зимы Зеленскому угрожает кризис: поражение на фронте, крах политической власти и гражданская война. Напомним, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) провели обыски у Тимура Миндича в Киеве, которого называют «кошельком» Зеленского. Сам бизнесмен выехал за границу перед проведением масштабных обысков по обвинению в коррупции. Это спровоцировало панику в кругу киевского руководства.
