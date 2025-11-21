В НАБУ раскрыли коррупционную схему по незаконной продаже морского флота
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Krabikus
На Украине пресечена деятельность преступной группы, занимавшейся незаконной продажей морского флота. Соответствующее заявление распространило НАБУ.
«НАБУ и САП разоблачили коррупционную схему на государственном предприятии «Черазморпуть», в результате которой государству нанесён двойной ущерб: имуществом незаконно завладели, а средства от его дальнейшей продажи растратили», — уточнили в ведомстве.
Следствие раскрыло схему незаконной продажи главной базы технического обслуживания флота в порту Ильичевск: и.о. начальника предприятия в обход моратория продал базу флота. С помощью оценщика стоимость объекта была искусственно снижена с $1,4 млн до $154 тыс., после чего базу продали сообщникам через незаконные торги за $320 тыс.
«В дальнейшем объект внесли в уставный капитал соорганизатора схемы, то есть легализовали имущество, вероятно, полученное преступным путём. Впоследствии средства в сумме 11,5 миллиона гривен (273 тысячи долларов. — Прим. Life.ru), поступившие на счёт ГП от продажи базы флота, были перечислены подконтрольному обществу якобы за обслуживание судов «Геническ» и «Херсонес». Фактически же эти суда находились в Индии, а подконтрольное общество не имело никакого отношения к их обслуживанию», — добавили в НАБУ.
Правоохранители предъявили обвинения четырём участникам схемы. Двое — оценщик и соорганизатор — обвиняются заочно. Кроме того, был задержан бывший и.о. начальника госпредприятия и его сообщник.
Ранее главарь киевского режима Владимир Зеленский заявил, что не знал о коррупционных схемах, которые «делались за его спиной». На требования части нардепов уволить главу офиса Андрея Ермака бывший комик ответил, что «офис президента — это его кадровый приход». При это он подчеркнул, что все, кто имеет отношение к коррупции, должны понести ответственность. Напомним, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) провели обыски у Тимура Миндича в Киеве, которого называют соратником и «кошельком» Владимира Зеленского. Согласно обвинительному заключению Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), фамилия Зеленского присутствует в материалах расследования. По версии следствия, предприниматель, используя личные связи с главой государства и рядом госслужащих, организовал схему по легализации средств в обход ограничений, действующих в период военного положения.
