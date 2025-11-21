В НАБУ раскрыли коррупционную схему по незаконной продаже морского флота

На Украине пресечена деятельность преступной группы, занимавшейся незаконной продажей морского флота. Соответствующее заявление распространило НАБУ.

«НАБУ и САП разоблачили коррупционную схему на государственном предприятии «Черазморпуть», в результате которой государству нанесён двойной ущерб: имуществом незаконно завладели, а средства от его дальнейшей продажи растратили», — уточнили в ведомстве.

Следствие раскрыло схему незаконной продажи главной базы технического обслуживания флота в порту Ильичевск: и.о. начальника предприятия в обход моратория продал базу флота. С помощью оценщика стоимость объекта была искусственно снижена с $1,4 млн до $154 тыс., после чего базу продали сообщникам через незаконные торги за $320 тыс.

«В дальнейшем объект внесли в уставный капитал соорганизатора схемы, то есть легализовали имущество, вероятно, полученное преступным путём. Впоследствии средства в сумме 11,5 миллиона гривен (273 тысячи долларов. — Прим. Life.ru), поступившие на счёт ГП от продажи базы флота, были перечислены подконтрольному обществу якобы за обслуживание судов «Геническ» и «Херсонес». Фактически же эти суда находились в Индии, а подконтрольное общество не имело никакого отношения к их обслуживанию», — добавили в НАБУ.

Правоохранители предъявили обвинения четырём участникам схемы. Двое — оценщик и соорганизатор — обвиняются заочно. Кроме того, был задержан бывший и.о. начальника госпредприятия и его сообщник.