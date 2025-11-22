«Счёт идёт на минуты»: Аллерголог предупредил об опасности укусов ядовитых медуз
Врач рассказал, как оказать первую помощь при укусе ядовитой медузы
При укусе ядовитой медузы важно немедленно распознать признаки анафилактического шока, который может развиться стремительно. Об этом рассказал врач-аллерголог Владимир Болибок, подчеркнув, что в таких случаях счёт идёт на минуты и требуется немедленный вызов скорой помощи.
«Затруднённое дыхание, отёк лица, учащённое сердцебиение и потеря сознания — это признаки крайней степени аллергической реакции, которая напрямую угрожает жизни», — предупредил специалист в разговоре с «Вечерней Москвой». Он отметил, что при появлении таких симптомов нельзя надеяться, что всё пройдёт само, а нужно действовать быстро и чётко.
Первая помощь при укусе
Болибок рекомендует немедленно вызвать скорую, аккуратно удалить остатки щупалец с помощью пластиковой карты или пинцета, промыть рану морской водой и уложить пострадавшего, приподняв ноги. Ни в коем случае нельзя использовать пресную воду — она активирует стрекательные клетки и усиливает боль.
Профилактика и подготовка
Врач советует перед поездкой в экзотические страны изучать информацию об опасных медузах в регионе и обязательно брать с собой автоинжектор адреналина, если у вас уже есть серьёзная аллергия. «Это ваша главная страховка от летального исхода», — подчеркнул аллерголог.
Анафилактический шок — тяжелейшая форма аллергической реакции, развивающаяся при укусах медуз, насекомых или приёме аллергенных продуктов. Без своевременного введения адреналина может привести к летальному исходу в течение 10-15 минут. Life.ru рассказывал о трагическом случае в Малайзии: двухлетний ребёнок из России погиб от укуса ядовитой медузы на популярном пляже, где отсутствовали предупреждающие знаки. По словам бабушки малыша, смерть наступила из-за остановки сердца, вызванной действием яда.
