«Счёт идёт на минуты»: Аллерголог предупредил об опасности укусов ядовитых медуз

При укусе ядовитой медузы важно немедленно распознать признаки анафилактического шока, который может развиться стремительно. Об этом рассказал врач-аллерголог Владимир Болибок, подчеркнув, что в таких случаях счёт идёт на минуты и требуется немедленный вызов скорой помощи.

«Затруднённое дыхание, отёк лица, учащённое сердцебиение и потеря сознания — это признаки крайней степени аллергической реакции, которая напрямую угрожает жизни», — предупредил специалист в разговоре с «Вечерней Москвой». Он отметил, что при появлении таких симптомов нельзя надеяться, что всё пройдёт само, а нужно действовать быстро и чётко.

Первая помощь при укусе

Болибок рекомендует немедленно вызвать скорую, аккуратно удалить остатки щупалец с помощью пластиковой карты или пинцета, промыть рану морской водой и уложить пострадавшего, приподняв ноги. Ни в коем случае нельзя использовать пресную воду — она активирует стрекательные клетки и усиливает боль.

Профилактика и подготовка

Врач советует перед поездкой в экзотические страны изучать информацию об опасных медузах в регионе и обязательно брать с собой автоинжектор адреналина, если у вас уже есть серьёзная аллергия. «Это ваша главная страховка от летального исхода», — подчеркнул аллерголог.