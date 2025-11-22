«Все узнали, за что Полина его любила»: Блёданс высказалась о постыдном видео Диброва

Актриса Эвелина Блёданс публично поддержала телеведущего Дмитрия Диброва, оказавшегося в центре скандала из-за видео интимного содержания. Звезда в беседе с изданием Woman.ru заявила, что не видит в произошедшем ничего предосудительного.

«Это уже достойно всякого уважения. Нет, конечно, показывать не надо — нас же смотрят дети. А с другой стороны, он ничего не делал такого, что бы нарушило закон РФ. Просто его, уважаемого человека, подловили за интимными делами, а он не успел спрятать. И все узнали, что Полина его любила не только за умные мысли», — отметила Блёданс.

Отвечая на вопрос о возможном воссоединении пары, Блёданс выразила уверенность в том, что Дибров может повторно сделать предложение Полине. Актриса, много лет знающая эту семью, особо подчеркнула исключительные воспитательные качества обоих родителей, которые сумели вырастить замечательных детей. Она высказала надежду, что если пара действительно восстановит отношения, это пойдёт на пользу всей семье.