Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

23 ноября, 05:19

«Критическое состояние»: В Раде забили тревогу из-за ситуации на Украине

Депутат Рады Нагорняк: Украинцы рискуют остаться без водоснабжения этой зимой

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pandora Pictures

Украинцам грозит дефицит воды этой зимой, предупредил депутат Верховной Рады Сергей Нагорняк в эфире «Новини.LIVE». По его словам, причиной тому являются многочисленные коррупционные скандалы и общие проблемы с водоснабжением.

«Сегодня украинские водоканалы находятся, ну, в критическом состоянии. А (государство выступает, — Прим. Life.ru) как посредник для того, чтобы не брать на себя политическую ответственность. Оно не принимает никаких решений, вот просто никаких решений не принимает», — сказал Нагорняк.

Депутат подчеркнул, что украинские водоканалы находятся в критическом состоянии, а государство уклоняется от политической ответственности за их сохранение

Новый спецпред Трампа по Украине Дрисколл призвал «покончить с этим дерьмом»

Напомним, 10 ноября детективы НАБУ провели обыски у Тимура Миндича, которого называют соратником и «кошельком» Зеленского. Однако совладельца «Квартала 95» не успели застать дома — предприниматель покинул страну за несколько часов до обысков. Тем временем в ближайшем окружении Зеленского началась паника.

Наталья Афонина
