«Критическое состояние»: В Раде забили тревогу из-за ситуации на Украине

Украинцам грозит дефицит воды этой зимой, предупредил депутат Верховной Рады Сергей Нагорняк в эфире «Новини.LIVE». По его словам, причиной тому являются многочисленные коррупционные скандалы и общие проблемы с водоснабжением.

«Сегодня украинские водоканалы находятся, ну, в критическом состоянии. А (государство выступает, — Прим. Life.ru) как посредник для того, чтобы не брать на себя политическую ответственность. Оно не принимает никаких решений, вот просто никаких решений не принимает», — сказал Нагорняк.

Депутат подчеркнул, что украинские водоканалы находятся в критическом состоянии, а государство уклоняется от политической ответственности за их сохранение