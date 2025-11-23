Россия и США
23 ноября, 08:55

«Рукам-Базукам» грозит скорая ампутация из-за плохих анализов

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / kirilltereshin96

Трэш-блогеру Кириллу Терёшину, известному как «Руки-Базуки», угрожает ампутация конечностей. Согласно данным Telegram-канала SHOT, проведение необходимых операций по пересадке кожи, которые могли бы спасти его руки, в настоящее время невозможно из-за крайне плохих результатов анализов.

«Рукам-Базукам» грозит скорая ампутация. Фото © SHOT

29-летнему блогеру требуется стабилизация состояния перед тем, как можно будет приступить к многочисленным хирургическим вмешательствам, однако время работает против него. Для проведения операций Терёшину потребуется команда из трёх специалистов: сосудистого, пластического и реконструктивного хирургов.

Проблемы со здоровьем блогера начались в 2017 году после инъекций синтола в плечи, что привело к гниению тканей. В итоге после многочисленных экспериментов с телом ему пришлось сделать операции по удалению инородной жидкости, поскольку полное извлечение привело бы к немедленной ампутации. По ходу дела выяснилось, что это был не синтол, а обычный вазелин. В июне этого года ему уже удалили около 70% вещества. Когда интерес публики к его персоне угас, он решил перенести эксперименты на лицо и сделал ряд радикальных пластических операций.

