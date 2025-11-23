«Рукам-Базукам» грозит скорая ампутация из-за плохих анализов

29-летнему блогеру требуется стабилизация состояния перед тем, как можно будет приступить к многочисленным хирургическим вмешательствам, однако время работает против него. Для проведения операций Терёшину потребуется команда из трёх специалистов: сосудистого, пластического и реконструктивного хирургов.

Проблемы со здоровьем блогера начались в 2017 году после инъекций синтола в плечи, что привело к гниению тканей. В итоге после многочисленных экспериментов с телом ему пришлось сделать операции по удалению инородной жидкости, поскольку полное извлечение привело бы к немедленной ампутации. По ходу дела выяснилось, что это был не синтол, а обычный вазелин. В июне этого года ему уже удалили около 70% вещества. Когда интерес публики к его персоне угас, он решил перенести эксперименты на лицо и сделал ряд радикальных пластических операций.