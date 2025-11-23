«На коленях стояла»: Появились подробности развода Позова из «Импровизации» с женой

Бывшая жена комика Дмитрия Позова, известного по шоу «Импровизация», впервые рассказала о деталях развода. По словам Екатерины, она умоляла мужа не разрушать семью, но он грубо её послал. Какое-то время, чтобы прийти в себя, женщина жила у подруги, а вернувшись домой не нашла в квартире его вещей, комик съехал. Об этом Екатерина рассказала в эфире шоу «Чужие письма».

«Я вообще не решала [развестись], более того, я бы никогда в жизни не решилась. Я его любила и сейчас люблю. <…> До того момента, когда я его отпустила, прошло ещё много всего. Когда я на коленях стояла и умоляла его. Человек мне открытым текстом говорит: «Я не хочу с тобой быть». Цитата: «Пошла ...», а я его умоляю. Зачем?» — призналась она.