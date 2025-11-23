Келлог допустил, что мирный план США может измениться из-за России

Российская сторона, вероятно, выдвинет ряд требований по изменению мирного плана США по урегулированию украинского конфликта. Такое предположение высказал спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог.

«Я думаю, Россия <...> выдвинет некоторые требования, потребует внести некоторые изменения в документ», — сообщил Кит Келлог в беседе с американским телеканалом Fox News. Сами переговоры, по его словам, будут сложными и потребуют времени.

Согласно плану, Украина должна будет отказаться от претензий на новые территории РФ, законодательно закрепить отказ от вступления в НАТО и согласиться на ограничение численности своих вооружённых сил. Госсекретарь США Марко Рубио, пояснил, что данный документ был составлен с учётом предложений как Москвы, так и Киева и может послужить прочным фундаментом для будущих переговоров.