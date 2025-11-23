Келлог допустил, что мирный план США может измениться из-за России
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza
Российская сторона, вероятно, выдвинет ряд требований по изменению мирного плана США по урегулированию украинского конфликта. Такое предположение высказал спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог.
«Я думаю, Россия <...> выдвинет некоторые требования, потребует внести некоторые изменения в документ», — сообщил Кит Келлог в беседе с американским телеканалом Fox News. Сами переговоры, по его словам, будут сложными и потребуют времени.
Согласно плану, Украина должна будет отказаться от претензий на новые территории РФ, законодательно закрепить отказ от вступления в НАТО и согласиться на ограничение численности своих вооружённых сил. Госсекретарь США Марко Рубио, пояснил, что данный документ был составлен с учётом предложений как Москвы, так и Киева и может послужить прочным фундаментом для будущих переговоров.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский может сражаться, пока не разорвётся «его маленькое сердце», если решит отказаться от предложенных Вашингтоном условий мира. Журналисты утверждают, что глава киевского режима уже согласился выполнить ключевое условие России. Глава РФ Владимир Путин тоже получил копию документа, но отметил, что с Россией инициатива детально не обсуждалась.
