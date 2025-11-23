Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 ноября, 14:17

Валдис Пельш заговорил о причинах гибели альпинистки Наговициной на пике Победы

Валдис Пельш и Наталья Наговицина. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / pelshtv, natalina_1022

Валдис Пельш и Наталья Наговицина. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / pelshtv, natalina_1022

Известный телеведущий и альпинист Валдис Пельш прокомментировал трагический инцидент с альпинисткой Натальей Наговициной, погибшей на пике Победы — самой высокой точке Тянь-Шаня и Киргизии. Своё мнение он высказал в интервью YouTube-каналу Fametime TV.

Пельш уверен, что для спасения женщины были задействованы все доступные ресурсы, включая вертолётную технику и беспилотники.

«Альпинистское братство сделает всё, чтобы человека сдернуть с горы. Но если это уже невозможно, нет погоды», — сказал телеведущий.

По его словам, у людей, которые живут экстремальными видами спорта, иная логика.

«Лука умер на моих руках»: Немецкий альпинист рассказал, как пытались спасти Наговицину
«Лука умер на моих руках»: Немецкий альпинист рассказал, как пытались спасти Наговицину

Напомним, что 12 августа 2025 года Наталья Наговицина не спустилась с пика Победы. Все попытки эвакуировать её оттуда провалились. 2 сентября к её палатке отправили беспилотник, но признаков жизни женщина не подала. Её тело оттуда смогут достать лишь с приходом весны.

Самые значимые события без лишнего — в разделе «Главные новости» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Валдис Пельш
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar