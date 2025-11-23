Валдис Пельш заговорил о причинах гибели альпинистки Наговициной на пике Победы

Известный телеведущий и альпинист Валдис Пельш прокомментировал трагический инцидент с альпинисткой Натальей Наговициной, погибшей на пике Победы — самой высокой точке Тянь-Шаня и Киргизии. Своё мнение он высказал в интервью YouTube-каналу Fametime TV.

Пельш уверен, что для спасения женщины были задействованы все доступные ресурсы, включая вертолётную технику и беспилотники.

«Альпинистское братство сделает всё, чтобы человека сдернуть с горы. Но если это уже невозможно, нет погоды», — сказал телеведущий.

По его словам, у людей, которые живут экстремальными видами спорта, иная логика.