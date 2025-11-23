Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Регион
23 ноября, 14:29

Россиянка выманила у парня полмиллиона, разыграв беременность и рождение ребёнка

Обложка © Life.ru / GigaChat

В Екатеринбурге 24-летняя девушка обманула местного жителя на сумму около 500 тысяч рублей, инсценировав беременность и рождение ребёнка. О неожиданной схеме от будущей мамы рассказали представители УМВД по Курганской области.

Пара познакомилась в мае 2023 года на сайте знакомств. После завязавшегося романа, мошенница сообщила о «беременности», вынуждая мужчину регулярно переводить деньги на медицинские расходы и нужды будущего младенца. В декабре 2024 года она даже прислала фотографии «новорождённого», но продолжала уклоняться от официального установления отцовства.

Мужчина, заподозрив обман, нанял адвокатов, которые установили, что у женщины нет детей. В отношении её возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество). Мамочке грозит до шести лет лишения свободы.

«Следователем межмуниципального отдела МВД России «Шумихинский» в отношении 24-летней местной жительницы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что обвиняемая в масштабных финансовых преступлениях блогерша Лерчек беременна четвёртым ребёнком. Сейчас она находится под домашним арестом, однако суд может разрешить ей посещать врача для консультаций. Юристы считают, что благодаря беременности она может и вовсе избежать тюрьмы.

