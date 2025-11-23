Мерц притворился, что на саммите G20 было очень «весело» и Трамп зря не приехал

Канцлер Германии Фридрих Мерц раскритиковал решение властей США не участвовать в саммите G20 в Йоханнесбурге. Соответствующее заявление прозвучало на пресс-конференции.

«Я думаю, что решение отсутствовать здесь не было хорошим решением американского правительства. Но это должно знать само американское правительство», — сказал Мерц.

Канцлер добавил, что для Германии участие в саммите было важным и полезным. По его словам, на форуме практически не упоминались США, несмотря на их ключевую роль в мировой экономике и политике.