23 ноября, 17:22

Мерц притворился, что на саммите G20 было очень «весело» и Трамп зря не приехал

Мерц назвал ошибкой решение США не участвовать в саммите G20

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / EUS-Nachrichten

Канцлер Германии Фридрих Мерц раскритиковал решение властей США не участвовать в саммите G20 в Йоханнесбурге. Соответствующее заявление прозвучало на пресс-конференции.

«Я думаю, что решение отсутствовать здесь не было хорошим решением американского правительства. Но это должно знать само американское правительство», — сказал Мерц.

Канцлер добавил, что для Германии участие в саммите было важным и полезным. По его словам, на форуме практически не упоминались США, несмотря на их ключевую роль в мировой экономике и политике.

Напомним, саммит G20 в Йоханнесбурге прошёл без ряда ключевых лидеров. Президент РФ Владимир Путин отказался от личного участия, но Россию представляла официальная делегация. Затем глава США Дональд Трамп объявил о своём отказе ехать в ЮАР, и вскоре аналогичное решение принял председатель КНР Си Цзиньпин, также решивший пропустить мероприятие.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

