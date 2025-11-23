Мерц притворился, что на саммите G20 было очень «весело» и Трамп зря не приехал
Канцлер Германии Фридрих Мерц раскритиковал решение властей США не участвовать в саммите G20 в Йоханнесбурге. Соответствующее заявление прозвучало на пресс-конференции.
«Я думаю, что решение отсутствовать здесь не было хорошим решением американского правительства. Но это должно знать само американское правительство», — сказал Мерц.
Канцлер добавил, что для Германии участие в саммите было важным и полезным. По его словам, на форуме практически не упоминались США, несмотря на их ключевую роль в мировой экономике и политике.
Напомним, саммит G20 в Йоханнесбурге прошёл без ряда ключевых лидеров. Президент РФ Владимир Путин отказался от личного участия, но Россию представляла официальная делегация. Затем глава США Дональд Трамп объявил о своём отказе ехать в ЮАР, и вскоре аналогичное решение принял председатель КНР Си Цзиньпин, также решивший пропустить мероприятие.
