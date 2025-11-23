Дуров допустил причастность Франции к гибели Чарли Кирка
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ durov
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров высказал мнение о правдоподобности теории о причастности Франции к смерти американского консервативного активиста Чарли Кирка.
Дуров отметил, что изучил всё, что Кирк говорил о президенте Франции Эмманюэле Макроне.
«Нахожу информацию <…> о причастности Франции к его смерти вполне правдоподобной. Чарли даже призывал ввести 300% пошлины для Франции до тех пор, пока обвинения против меня не будут сняты», — написал он в социальной сети X.
Эту теорию озвучила и американская журналистка Кэндис Оуэнс. Ранее она пыталась добиться проведения независимой экспертизы для определения биологического пола Брижит Макрон, супруги президента Франции Эмманюэля Макрона.
Напомним, убийство 31-летнего Кирка, произошедшее 10 сентября во время его выступления в университете Юты, вызвало шок в американском обществе. Подозреваемый Тайлер Джеймс Робинсон задержан. Прокуроры пообещали требовать для него смертной казни.
