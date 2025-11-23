Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 ноября, 19:07

Дуров допустил причастность Франции к гибели Чарли Кирка

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ durov

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ durov

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров высказал мнение о правдоподобности теории о причастности Франции к смерти американского консервативного активиста Чарли Кирка.

Дуров отметил, что изучил всё, что Кирк говорил о президенте Франции Эмманюэле Макроне.

«Нахожу информацию <…> о причастности Франции к его смерти вполне правдоподобной. Чарли даже призывал ввести 300% пошлины для Франции до тех пор, пока обвинения против меня не будут сняты», — написал он в социальной сети X.

Трамп вручил Президентскую медаль Свободы вдове погибшего Чарли Кирка
Трамп вручил Президентскую медаль Свободы вдове погибшего Чарли Кирка

Эту теорию озвучила и американская журналистка Кэндис Оуэнс. Ранее она пыталась добиться проведения независимой экспертизы для определения биологического пола Брижит Макрон, супруги президента Франции Эмманюэля Макрона.

Напомним, убийство 31-летнего Кирка, произошедшее 10 сентября во время его выступления в университете Юты, вызвало шок в американском обществе. Подозреваемый Тайлер Джеймс Робинсон задержан. Прокуроры пообещали требовать для него смертной казни.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Франция
  • Чарли Кирк
  • Павел Дуров
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar