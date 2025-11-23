Дуров допустил причастность Франции к гибели Чарли Кирка

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров высказал мнение о правдоподобности теории о причастности Франции к смерти американского консервативного активиста Чарли Кирка.

Дуров отметил, что изучил всё, что Кирк говорил о президенте Франции Эмманюэле Макроне.

«Нахожу информацию <…> о причастности Франции к его смерти вполне правдоподобной. Чарли даже призывал ввести 300% пошлины для Франции до тех пор, пока обвинения против меня не будут сняты», — написал он в социальной сети X.

Эту теорию озвучила и американская журналистка Кэндис Оуэнс. Ранее она пыталась добиться проведения независимой экспертизы для определения биологического пола Брижит Макрон, супруги президента Франции Эмманюэля Макрона.