24 ноября, 05:10

FT: Европа готовится к лишению поддержки Украины от США

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / miss.cabul

Президент США Дональд Трамп может прекратить поддержку Киева. Об этом сообщает газета Financial Times (FT), ссылаясь на европейского чиновника.

«Мы, очевидно, готовимся к такому сценарию», — заявил он.

Чиновник отметил, что Трамп иногда выражает разочарование в отношении Украины, что может привести к снижению финансовой помощи.

Рубио заявил о праве голоса России в мирном плане урегулирования на Украине
Рубио заявил о праве голоса России в мирном плане урегулирования на Украине

Ранее глава американского Госдепартамента Марко Рубио сказал, что встреча в Женеве по урегулированию конфликта на Украине стала самой продуктивной за всё время общения с Киевом. Однако взаимные обсуждения изменили мирный план Трампа по Украине. Рабочая версия теперь отличается от той, что появилась в интернете на странице украинского депутата, однако удовлетворяет Киев.

Лия Мурадьян
