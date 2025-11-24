FT: Европа готовится к лишению поддержки Украины от США

Президент США Дональд Трамп может прекратить поддержку Киева. Об этом сообщает газета Financial Times (FT), ссылаясь на европейского чиновника.

«Мы, очевидно, готовимся к такому сценарию», — заявил он.

Чиновник отметил, что Трамп иногда выражает разочарование в отношении Украины, что может привести к снижению финансовой помощи.