Россиянам напомнили два основных принципа финансовой самообороны
Сложные пароли и двухфакторная аутентификация остаются основными элементами обеспечения финансовой безопасности. Рекомендации дали в МВД России.
Официальные организации — банки, государственные и правоохранительные органы — никогда не запрашивают биометрические данные по телефону или в СМС. Сбор биометрии осуществляется строго по установленным правилам: единственным безопасным способом её передачи в Единую биометрическую систему является личное посещение подключённого к ней банка, где процедура проводится в специальном кабинете.
МВД также настоятельно рекомендовало гражданам использовать сложные и уникальные пароли, а также включать двухфакторную аутентификацию везде, где это возможно.
Особое внимание следует уделить подозрительным электронным письмам. Специалисты предупреждают о необходимости проявлять настороженность к сообщениям, содержащим призывы к действиям («открой», «прочитай», «посмотри») и включающим ссылки — особенно длинные или укороченные. Категорически нельзя переходить по ссылкам, подменённым словами. Проверять их следует даже в том случае, если письмо пришло от знакомого или коллеги.
В качестве дополнительных признаков фишинговых ресурсов в МВД выделили орфографические ошибки и некорректно работающие элементы на веб-страницах, что должно стать поводом немедленно отказаться от взаимодействия с такими сайтами.
