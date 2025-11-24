Россиянам напомнили два основных принципа финансовой самообороны

Сложные пароли и двухфакторная аутентификация остаются основными элементами обеспечения финансовой безопасности. Рекомендации дали в МВД России.

Официальные организации — банки, государственные и правоохранительные органы — никогда не запрашивают биометрические данные по телефону или в СМС. Сбор биометрии осуществляется строго по установленным правилам: единственным безопасным способом её передачи в Единую биометрическую систему является личное посещение подключённого к ней банка, где процедура проводится в специальном кабинете.

МВД также настоятельно рекомендовало гражданам использовать сложные и уникальные пароли, а также включать двухфакторную аутентификацию везде, где это возможно.

Особое внимание следует уделить подозрительным электронным письмам. Специалисты предупреждают о необходимости проявлять настороженность к сообщениям, содержащим призывы к действиям («открой», «прочитай», «посмотри») и включающим ссылки — особенно длинные или укороченные. Категорически нельзя переходить по ссылкам, подменённым словами. Проверять их следует даже в том случае, если письмо пришло от знакомого или коллеги.

В качестве дополнительных признаков фишинговых ресурсов в МВД выделили орфографические ошибки и некорректно работающие элементы на веб-страницах, что должно стать поводом немедленно отказаться от взаимодействия с такими сайтами.