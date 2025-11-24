Символизма не видят: В Кремле ответили на слухи о поездке Зеленского в Вашингтон

Кремль не располагает информацией о возможном визите Владимира Зеленского в США на следующей неделе и не знает, какие темы могут обсуждаться в случае его поездки. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов.

По его словам, у Москвы также нет сведений о содержании договорённостей, которые могли быть достигнуты в ходе консультаций в Женеве. Песков отметил, что пока диалог между сторонами, судя по всему, продолжается, и Кремль предпочитает дождаться его официальных итогов, прежде чем делать какие-либо выводы или давать оценки.

Заявления о возможном визите Владимира Зеленского в США появились на фоне женевских консультаций между Киевом и Вашингтоном, где обсуждались параметры американского плана урегулирования конфликта. Ранее в Кремле подчеркивали, что любые оценки подобных инициатив возможны только после получения официальной информации о достигнутых договорённостях и их содержании. Москва неоднократно заявляла, что внимательно следит за развитием диалога между США и Украиной, однако не намерена опираться на публикации в СМИ и неподтверждённые источники при формировании своей позиции.