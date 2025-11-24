Лерчек заявила, что не общается с бывшим мужем Артёмом, «чему очень рада»
Блогерша Лерчек (Валерия Чекалина) перед заседанием в Гагаринском суде Москвы поделилась, что не общается с бывшим мужем Артёмом, который также является фигурантом уголовного дела.
«Он свидетель по делу, я с супругом не общаюсь, чему очень рада», — заявила журналистам Чекалина.
Напомним, что Лерчек появилась у суда в сопровождении своего нового ухажёра и признала, что именно он — отец её будущего ребёнка. Life.ru публиковал видео беседы с беременной блогершей.
Напомним, что обвиняемая в финансовых преступлениях Лерчек готовится стать мамой в четвёртый раз. Она находится под домашним арестом, но суд может позволить ей выходить на улицу, чтобы посещать врача. Юристы полагают, что из-за этой неожиданной для всех беременности она может избежать тюрьмы.
