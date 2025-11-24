Лерчек заявила, что не общается с бывшим мужем Артёмом, «чему очень рада»

Блогерша Лерчек (Валерия Чекалина) перед заседанием в Гагаринском суде Москвы поделилась, что не общается с бывшим мужем Артёмом, который также является фигурантом уголовного дела.

«Он свидетель по делу, я с супругом не общаюсь, чему очень рада», — заявила журналистам Чекалина.

