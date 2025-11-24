Блогера Маркаряна оштрафовали на 15 тысяч за пропаганду наркотиков

Питерский суд оштрафовал блогера Арсена Маркаряна на 15 тысяч рублей за пропаганду наркотиков. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

«02.05.2025 Маркарян опубликовал на странице социальной сети видео, в котором рассказывал о свойствах определённого психотропного вещества как стимулятора физической и умственной активности, а также источника постоянной энергии, конкретизируя отдельные жизненные ситуации, при которых потребление данного вещества является единственно правильным выбором. Указанный видеоматериал просмотрели более 113 000 пользователей, 4 060 пользователей поставили лайк на данное сообщение», — говорится в публикации.

Суд постановил приговорить блогера к выплате штрафа, предусмотренного ч.1.1 ст.6.13 КоАП РФ. Сам блогер на заседание в Невский районный суд не явился — он находится в московском СИЗО по уголовному делу о реабилитации нацизма.

Маркарян ранее неоднократно публиковал контент с элементами экстремизма и радикальных взглядов, что привело к уголовному преследованию. В 2025 году его арестовали по статье о реабилитации нацизма, а теперь к делу добавилось и административное наказание за пропаганду психотропов.