На подлёте к Москве сбит четвёртый дрон за день

ВСУ продолжают предпринимать попытки нанести удары по Москве с помощью дронов. За сегодняшний день на подлёте к столице России был перехвачен четвёртый беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Уничтожен ещё один БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он у себя в телеграм-канале.