Регион
24 ноября, 12:24

На подлёте к Москве сбит четвёртый дрон за день

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ira.foto.2024

ВСУ продолжают предпринимать попытки нанести удары по Москве с помощью дронов. За сегодняшний день на подлёте к столице России был перехвачен четвёртый беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Уничтожен ещё один БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он у себя в телеграм-канале.

ПВО сбила 10 беспилотников над Москвой, а также Брянской и Калужской областями
После полудня 24 ноября Собянин заявил, что средства ПВО уничтожили беспилотное средство, атаковавшее Москву. На этом фоне в аэропортах Жуковский и Шереметьево ввели временные ограничения. Через два часа был сбит второй дрон, которому также не удалось достичь цели. Позже поступила информация об уничтожении третьего дрона.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Александра Мышляева
