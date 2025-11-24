На подлёте к Москве сбит четвёртый дрон за день
ВСУ продолжают предпринимать попытки нанести удары по Москве с помощью дронов. За сегодняшний день на подлёте к столице России был перехвачен четвёртый беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Уничтожен ещё один БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он у себя в телеграм-канале.
После полудня 24 ноября Собянин заявил, что средства ПВО уничтожили беспилотное средство, атаковавшее Москву. На этом фоне в аэропортах Жуковский и Шереметьево ввели временные ограничения. Через два часа был сбит второй дрон, которому также не удалось достичь цели. Позже поступила информация об уничтожении третьего дрона.
