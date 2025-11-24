Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Регион
24 ноября, 14:04

Раненый боец СВО с позывным Нос вслепую ликвидировал солдата ВСУ

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Во время боёв за Успеновку в Запорожской области российский боец с позывным Нос, получив ранение в ногу, ликвидировал боевика ВСУ вслепую через отверстие в заборе, сообщает RT. По данным издания, военнослужащий 218-го гвардейского танкового полка действовал в условиях интенсивного обстрела, когда его подразделение обнаружило укреплённую позицию противника.

«Дом был очень хорошо укреплён, мы не могли понять, откуда идёт огонь. Поскольку я находился на первой линии, у меня было больше возможностей контролировать, но возможности вылезти не было, потому что постоянная пулемётная очередь над головой. А минут через десять начались ещё сбросы с FPV-дронов противника», — вспоминает Нос.

По его словам, возможность для ответных действий появилась после того, как сослуживцы начали прикрывать его с фланга. Это позволило российскому военному инстинктивно открыть огонь и ликвидировать одного из бойцов.

Ранее Life.ru рассказал, как боец «Ахмата» из Якутии, раненный после атаки четырёх дронов ВСУ, спас товарища. А другой боец СВО восхитил россиян реакцией на потерю глаза в битве с ВСУ.

Больше новостей о специальной военной операции — в разделе «СВО» на Life.ru.

Борис Эльфанд
