24 ноября, 14:56

«Многие устраивают‎»: Ушаков раскрыл отношение Кремля к пунктам мирного плана США

Обложка © Life.ru

Многие положения одного из вариантов американского плана урегулирования на Украине Россия считает приемлемыми для себя. Об этом журналистам рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Да, мы были ознакомлены с одним вариантом, который идёт в русле тех пониманий, которые были достигнуты на Аляске. И поэтому я бы сказал, не все, но многие положения этого плана, они нам представляются вполне приемлемыми», — указал представитель Кремля.

При этом Ушаков отметил, что вокруг американского мирного плана по Украине крутится множество слухов и домыслов, и Россия доверяет только информации, полученной непосредственно от США через официальные каналы.

«Но мы верим в то, что мы видели, то, что нам передали по соответствующим каналам», — заключил он.

Напомним, что первоначальный вариант мирного плана США включал в себя 28 пунктов. В Европе сразу заявили, что Украина не обязана лишаться территорий ради наступления мира и ограничивать численность ВСУ. В итоге ЕС решил подкорректировать инициативу Штатов, но европейский вариант сразу назвали бредовым.

