«Многие устраивают»: Ушаков раскрыл отношение Кремля к пунктам мирного плана США
Многие положения одного из вариантов американского плана урегулирования на Украине Россия считает приемлемыми для себя. Об этом журналистам рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.
«Да, мы были ознакомлены с одним вариантом, который идёт в русле тех пониманий, которые были достигнуты на Аляске. И поэтому я бы сказал, не все, но многие положения этого плана, они нам представляются вполне приемлемыми», — указал представитель Кремля.
При этом Ушаков отметил, что вокруг американского мирного плана по Украине крутится множество слухов и домыслов, и Россия доверяет только информации, полученной непосредственно от США через официальные каналы.
«Но мы верим в то, что мы видели, то, что нам передали по соответствующим каналам», — заключил он.
Напомним, что первоначальный вариант мирного плана США включал в себя 28 пунктов. В Европе сразу заявили, что Украина не обязана лишаться территорий ради наступления мира и ограничивать численность ВСУ. В итоге ЕС решил подкорректировать инициативу Штатов, но европейский вариант сразу назвали бредовым.
