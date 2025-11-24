Росреестр предложил ввести нотариальную форму для всех сделок с недвижимостью

«Гражданский оборот недвижимости в мировой практике стабилизируется либо путём обязательной нотариальной формы, либо используются компенсаторные механизмы. В случае с нотариальной формой, Росреестру было бы проще всех. <...> Другой возможный механизм защиты сделок — компенсаторный. Это специальные выплаты в фонд. И если что-то с правом случилось, то без вины фонд выплачивает компенсацию. В то же время там большие пошлины, которые доходят до 10% от сделки, и населению это не выгодно», — говорится в сообщении Росреестра.

Бутовецкий пояснил, что при нотариальном оформлении договор передаётся на регистрацию только после проверки дееспособности сторон и их психологического состояния. Вместе с тем он предупредил, что обязательное участие нотариуса повлечёт за собой рост стоимости услуг и увеличение нагрузки на нотариат, который сегодня участвует лишь в 9% всех сделок с недвижимостью. По данным московского управления Росреестра, за три года в столице было выявлено 130 оспоренных сделок, заключённых под давлением мошенников, тогда как в двух третях регионов подобных случаев не зафиксировано вовсе. Замруководителя ведомства подчеркнул, что если нотариус будет удостоверять сделку, он должен нести ответственность без учёта вины — как это уже предусмотрено для Росреестра статьёй 68.1 закона № 218-ФЗ, поскольку доказать вину нотариуса в большинстве случаев практически невозможно.