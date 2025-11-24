Суд Москвы не вернул дело Чекалиных в прокуратуру и продлил им арест

Гагаринский суд Москвы оставил уголовное дело Валерии и Артёма Чекалиных без изменений и отказался возвращать его в прокуратуру. Оба обвиняемых остались под домашним арестом ещё на полгода по делу о выводе денежных средств за рубеж, сообщает корреспондент Life.ru.