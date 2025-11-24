Россия и США
Суд Москвы не вернул дело Чекалиных в прокуратуру и продлил им арест

Гагаринский суд Москвы оставил уголовное дело Валерии и Артёма Чекалиных без изменений и отказался возвращать его в прокуратуру. Оба обвиняемых остались под домашним арестом ещё на полгода по делу о выводе денежных средств за рубеж, сообщает корреспондент Life.ru.

Видео © Life.ru

«Мера пресечения в виде домашнего ареста продлена на полгода обоим обвиняемым», — огласила вердикт судья.

«‎Впервые слышу!» Артёмчек догнал Лерчек у суда и высказался о её беременности от танцора

В личной жизни у них тож не всё так радужно. Валерия Чекалина подала на развод летом 2024 года — после 12 лет брака. Расставание официально оформили 13 августа, но бывшие супруги поддерживают контакт ради детей. В ноябре 2025 года стало известно, что Лерчек беременна в четвёртый раз, несмотря на то что находится под домашним арестом по делу об операциях с валютой и подделке документов. В разговоре с Life.ru она раскрыла личность отца ребёнка — им оказался 37-летний тренер по танцам Луис Сквиччиарини.

