Трамп обсудил с Си Цзиньпинем ситуацию вокруг СВО и поставки сельхозпродукции

Президент США Дональд Трамп сообщил, что в ходе телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином стороны затронули темы, связанные с Россией и Украиной. Об этом он написал в своём аккаунте в социальной сети Truth Social.

«У меня был очень хороший телефонный разговор с председателем КНР Си [Цзиньпином]. Мы обсудили много вопросов, включая Украину и Россию, фентанил, соевые бобы и другую сельхозпродукцию», — сообщил Трамп в Truth Social.