Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

24 ноября, 18:23

Трамп обсудил с Си Цзиньпинем ситуацию вокруг СВО и поставки сельхозпродукции

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / miss.cabul

Президент США Дональд Трамп сообщил, что в ходе телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином стороны затронули темы, связанные с Россией и Украиной. Об этом он написал в своём аккаунте в социальной сети Truth Social.

«У меня был очень хороший телефонный разговор с председателем КНР Си [Цзиньпином]. Мы обсудили много вопросов, включая Украину и Россию, фентанил, соевые бобы и другую сельхозпродукцию», — сообщил Трамп в Truth Social.

Переговоры Дональда Трампа и Си Цзиньпина: свежие новости и что стоит за новым диалогом США с Китаем

Напомним, председатель КНР Си Цзиньпин поговорил по телефону с президентом США Дональдом Трампом. Китайский лидер отметил, что двусторонние отношения «в целом остаются стабильными» и претерпели улучшения после их встречи в Пусане 30 октября. Тогда политики завершили встречу без совместной пресс-конференции. Однако глава Белого дома сохранил пошлины против Китая в 47%

