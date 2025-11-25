Россиянам рассказали о правилах безопасности во время ледяного дождя
Обложка © «Шедеврум» / Life.ru
Россиянам рекомендовали соблюдать повышенные меры безопасности в период ледяного дождя. Замначальника Мособлпожспаса Сергей Щетинин предупредил, что обледенение увеличивает риски ДТП, обрывов ЛЭП и падения деревьев под тяжестью покрова.
Пешеходам следует избегать участков под карнизами и навесами, где возможно образование сосулек, а пожилым людям и детям — без крайней необходимости не выходить на улицу. Для передвижения по гололёду рекомендуется использовать обувь с противоскользящей подошвой, сохраняя руки свободными для поддержания равновесия.
«Водителям следует соблюдать повышенную дистанцию, избегать резких манёвров и торможений, заранее проверять состояние шин и техническую исправность машины. При ухудшении погоды лучше всего воздержаться от поездок на личном транспорте», — отметил собеседник «Радио 1».
Ранее на шоссе в Подмосковье из-за гололёда столкнулось минимум пять машин. А на Камчатке десятки машин попали в ДТП из-за обледеневших дорог. Кроме того, под Петербургом гололёд привёл к массовой аварии с грузовиками и легковушками.
