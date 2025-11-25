Россиянам рассказали о правилах безопасности во время ледяного дождя

Россиянам рекомендовали соблюдать повышенные меры безопасности в период ледяного дождя. Замначальника Мособлпожспаса Сергей Щетинин предупредил, что обледенение увеличивает риски ДТП, обрывов ЛЭП и падения деревьев под тяжестью покрова.

Пешеходам следует избегать участков под карнизами и навесами, где возможно образование сосулек, а пожилым людям и детям — без крайней необходимости не выходить на улицу. Для передвижения по гололёду рекомендуется использовать обувь с противоскользящей подошвой, сохраняя руки свободными для поддержания равновесия.

«Водителям следует соблюдать повышенную дистанцию, избегать резких манёвров и торможений, заранее проверять состояние шин и техническую исправность машины. При ухудшении погоды лучше всего воздержаться от поездок на личном транспорте», — отметил собеседник «Радио 1».