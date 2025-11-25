Россия и США
25 ноября, 13:27

Россиянам предложили выгодные стратегии инвестирования миллиона рублей

Обложка © Life.ru

Стратегия инвестирования должна соответствовать уровню финансовой грамотности и готовности к риску, заявил руководитель департамента поддержки клиентов и продаж крупного сервиса Александр Шнейдерман. По его словам, для начинающих инвесторов наиболее рациональным инструментом остаются банковские депозиты, которые обеспечивают предсказуемый и защищённый доход даже после снижения ключевой ставки.

Эксперт выделил золото как защитный актив, реагирующий на геополитические риски и инфляционные ожидания, подчеркнув, что речь идёт об обезличенных металлических счетах или биржевых инструментах, а не о ювелирных изделиях. Он отметил, что контракты на разницу цен стали популярным инструментом после одобрения ЦБ, уступая по торговому обороту только валютной паре евро-доллар.

Для терпеливых инвесторов собеседник RT рекомендовал рассмотреть инвестиции в физическое золото — монеты и слитки, где значительные результаты проявляются через 3–5 лет. Опытным инвесторам он предложил выход на внебиржевой валютный рынок.

«Однако нужно понимать, что это означает: высокая волатильность, необходимость понимания макроэкономических процессов и умение работать с кредитным плечом», — заключил эксперт.

Ранее россиян предупредили о рисках при инвестициях в рубль и золото. Кроме того, гражданам рассказали о схеме кражи денег через боты для «инвестиций».

