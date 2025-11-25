Воронежский район перевели в режим ЧС из-за неразорвавшихся фрагментов сбитых ракет

В Советском районе Воронежа введён режим чрезвычайной ситуации в связи с обнаружением неразорвавшихся фрагментов сбитых ракет. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте мэрии.

Режим ЧС действует с 21 ноября и охватывает территорию СНТ «Дальние сады», где были найдены опасные элементы. Власти организовали работу горячей линии, а также сформировали комиссию для обследования повреждённых домов и оценки возможного ущерба.

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что сапёры обнаружили два неразорвавшихся блока: один — в 150 метрах от жилых построек, другой — рядом с дачным домом. Было принято решение подорвать опасные объекты на месте, в связи с чем жителей нескольких домов временно эвакуировали.