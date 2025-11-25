Россия и США
25 ноября, 14:20

Воронежский район перевели в режим ЧС из-за неразорвавшихся фрагментов сбитых ракет

В Советском районе Воронежа введён режим чрезвычайной ситуации в связи с обнаружением неразорвавшихся фрагментов сбитых ракет. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте мэрии.

Режим ЧС действует с 21 ноября и охватывает территорию СНТ «Дальние сады», где были найдены опасные элементы. Власти организовали работу горячей линии, а также сформировали комиссию для обследования повреждённых домов и оценки возможного ущерба.

Перевозить нельзя: В Воронеже взорвут неразорвавшиеся блоки сбитых ракет ATACMS
Перевозить нельзя: В Воронеже взорвут неразорвавшиеся блоки сбитых ракет ATACMS

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что сапёры обнаружили два неразорвавшихся блока: один — в 150 метрах от жилых построек, другой — рядом с дачным домом. Было принято решение подорвать опасные объекты на месте, в связи с чем жителей нескольких домов временно эвакуировали.

18 ноября ВСУ впервые с января решили обстрелять Россию ракетами ATACMS. Однако ПВО успешно отразило удар по Воронежской области. В ответ в Харьковскую область полетел «Искандер», снёсший те самые пусковые установки. Военные эксперты считают, что удары украинской армии координировались из США.

Отставной полковник объяснил, почему РФ не должна бить по США из-за удара ВСУ по Воронежу
