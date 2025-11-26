45 лет спустя: Как изменились звёзды «Танцора диско» и почему половина из них исчезла с экранов

Этот фильм покорил СССР в 1984 году и до сих пор остаётся символом целой эпохи. Мы все помним зажигательные танцы, яркие костюмы и песни, которые напевали наши родители. Прошло больше 40 лет с момента выхода «Танцора диско» — и жизнь его звёзд сложилась совершенно по-разному. Кто-то превратился в легенду индийского кино, кто-то ушёл в политику, а кто-то просто растворился в толпе. Давайте заглянем за кулисы и узнаем, что стало с актёрами, подарившими нам один из самых ярких фильмов XX века.

Митхун Чакраборти: от «танцора диско» до народного героя

Митхун Чакраборти и другие звёзды «Танцора диско»: где они сейчас. Фото © Кадр из фильма «Танцор диско», режиссёр Баббар Субхаш / Kinopoisk, © Wikipedia / President's Secretariat

Помните того самого Джимми с неподражаемыми движениями и дерзкой улыбкой? Сыгравший его Митхун Чакраборти к моменту съёмок уже был довольно известным актёром, но «Танцор диско» превратил его в настоящую суперзвезду. Причём не просто звезду, а культовую фигуру масштаба целого субконтинента. В родной Западной Бенгалии его боготворили как национального героя, а фанаты выстраивались в километровые очереди, чтобы просто увидеть кумира. За свою карьеру Чакраборти снялся более чем в трёх сотнях фильмов, причём большинство из них индийский зритель встречал с восторгом. В 2010-х он решил попробовать себя в политике, но на этом поприще успеха не снискал. Сейчас 74-летнему актёру семейный уют важнее славы: он по-прежнему женат на Йогите Бали, с которой они вместе с 1979 года, воспитали четверых детей, но всё ещё продолжает сниматься в кино и на телевидении. Джимми навсегда останется в памяти миллионов, но сам Митхун давно вышел за рамки одной роли.

Ким Яшпал: «красавица Рита», которая исчезла с экранов

Звёзды «Танцора диско» тогда и сейчас: истории актёров легендарного фильма. Фото © Кадр из фильма «Танцор диско», режиссёр Баббар Субхаш / Kinopoisk, © YouTube / Ruhani Rafi

Красавица Рита Оберой покорила сердца зрителей не меньше, чем сам танцор диско. Ким Яшпал, сыгравшая возлюбленную Джимми, до съёмок успела поработать моделью и засветиться на обложках престижных индийских журналов. Её героиня проходит путь от надменной богачки до преданной возлюбленной, которая выхаживает Джимми после жестокого избиения и помогает ему вернуться на сцену. После оглушительного успеха «Танцора диско» карьера Ким могла взлететь до небес, но жизнь распорядилась иначе. Актриса снялась ещё в двух десятках картин, причём преимущественно в эпизодических ролях, после чего просто ушла из профессии. С тех пор она старательно избегает журналистов и не даёт интервью. Что стало причиной такого решения, остаётся загадкой. Возможно, она просто устала от внимания и выбрала спокойную жизнь вдали от камер и вспышек папарацци.

Мастер Чхоту: звёздный ребёнок на один фильм

Как изменились актёры из «Танцора диско» за 40 лет после премьеры. Фото © Кадр из фильма «Танцор диско», режиссёр Баббар Субхаш / Kinopoisk, © YouTube / Mindro

Маленький Анил, поющий на улицах Бомбея, запомнился зрителям своими огромными глазами и трогательной историей. Начинающий актёр Мастер Чхоту сыграл мальчика, чья жизнь разрушилась после встречи с жестоким богачом. Именно эта детская травма становится двигателем всего сюжета, определяя месть и триумф повзрослевшего героя. Казалось бы, после такого успеха перед юным артистом откроются все двери Болливуда. Но судьба распорядилась по-другому: за следующие пять лет Чхоту снялся всего в трёх фильмах, которые прошли почти незамеченными. После этого он просто исчез из кинематографа и остался в истории как ребёнок-актёр одной роли. Что случилось дальше, остаётся тайной. Возможно, он выбрал обычную жизнь и профессию, далёкую от съёмочных площадок.

Гита Сиддхарт: талант, отданный людям

«Танцор диско» спустя годы: что случилось с актёрами фильма. Фото © Кадр из фильма «Танцор диско», режиссёр Баббар Субхаш / Kinopoisk, © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Timeless Indian Melodies

Мать Джимми в исполнении Гиты Сиддхарт стала символом материнской любви и самопожертвования. Её героиня защищает сына от тюрьмы и в финале спасает его ценой собственной жизни, приняв пулю на себя. К моменту съёмок актриса уже была звездой: в 1974 году она получила Национальную кинопремию за фильм «Горячие ветра». Но, в отличие от многих коллег, Сиддхарт не гналась за количеством ролей, предпочитая качество. За всю карьеру она снялась всего в 30 картинах, что для индийского кино смехотворно мало. Зато актриса нашла своё настоящее призвание в общественной деятельности, которой посвятила большую часть жизни. Она занималась благотворительностью, помогала нуждающимся и до последних дней оставалась активным членом общества. Гита Сиддхарт ушла из жизни в 2019 году в возрасте семидесяти лет, оставив после себя не только яркие роли, но и добрую память в сердцах тех, кому помогла.

Ом Пури: злодей с большим сердцем

Судьба актёров «Танцора диско»: от триумфа до забвения. Фото © Кадр из фильма «Танцор диско», режиссёр Баббар Субхаш / Kinopoisk, © Wikipedia / Bollywood Hungama

П.Н. Оберой, главный антагонист фильма и отец Риты, получился настолько убедительным, что зрители искренне ненавидели этого жестокого богача. Заслуга в этом принадлежит Ому Пури, одному из самых талантливых и характерных актёров Индии. Его герой разрушает жизнь маленького Анила, отправляя его мать за решётку, а позже организует покушение, которое заканчивается её гибелью. Справедливость торжествует лишь в финале, когда злодей получает смертельный удар током. За кадром Ом Пури был полной противоположностью своих экранных персонажей: образованный театральный деятель, глава Национальной школы драмы, уважаемый коллега. Он снимался с 1971 года, отдавая предпочтение ролям отрицательных героев в фильмах на хинди, но также работал в британском кино. Актёр ушёл из жизни в 1990 году в возрасте 52 лет от сердечного приступа, оставив после себя десятки запоминающихся ролей.

Боб Кристо: австралиец, покоривший Болливуд

«Танцор диско»: что стало со звёздами культового индийского фильма. Фото © Кадр из фильма «Танцор диско», режиссёр Баббар Субхаш / Kino-teatr, © Wikipedia

Лысый безжалостный наёмник Кханг стал одним из самых запоминающихся злодеев «Танцора диско». Его сыграл единственный неиндийский актёр фильма — Боб Кристо, австралиец с немецкими корнями. История его попадания в индийское кино похожа на сюжет приключенческого романа: приехав в Индию как инженер-строитель, он познакомился с актрисой Парвин Баби, которая помогла ему войти в киноиндустрию. Экзотическая внешность сделала Кристо идеальным кандидатом на роли иностранных злодеев, и он с удовольствием этим воспользовался. После «Танцора диско» актёр продолжал сниматься в подобных ролях вплоть до самой смерти в 2011 году. Для индийского зрителя он навсегда остался символом западного антагониста, которого в финале обязательно побеждает местный герой.