Начинается официальная часть госвизита Путина в Киргизию

В Киргизии начинается официальная часть государственного визита президента России Владимира Путина. Глава государства прибыл в резиденцию «Ынтымак ордо», где его встретил киргизский лидер Садыр Жапаров.

Церемония встречи президента России Владимира Путина в Кыргызстане. Видео © Telegram / ЗАРУБИН

К комплексу Путин подъехал на «Аурусе» в сопровождении кавалерийского эскорта. На площади перед Восточным входом его встретил Жапаров — лидеры обменялись тёплыми приветствиями перед началом переговоров. Ожидается, что стороны обсудят двусторонние проекты и региональную повестку.