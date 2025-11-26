Россия и США
26 ноября, 06:57

Начинается официальная часть госвизита Путина в Киргизию

Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин

В Киргизии начинается официальная часть государственного визита президента России Владимира Путина. Глава государства прибыл в резиденцию «Ынтымак ордо», где его встретил киргизский лидер Садыр Жапаров.

Церемония встречи президента России Владимира Путина в Кыргызстане. Видео © Telegram / ЗАРУБИН

К комплексу Путин подъехал на «Аурусе» в сопровождении кавалерийского эскорта. На площади перед Восточным входом его встретил Жапаров — лидеры обменялись тёплыми приветствиями перед началом переговоров. Ожидается, что стороны обсудят двусторонние проекты и региональную повестку.

Резиденция «Ынтымак Ордо» ждёт начала переговоров Путина и Жапарова — видео
Владимир Путин прибыл в Киргизию для участия в саммите ОДКБ в Бишкеке. В рамках церемонии приёма главам государств представили насыщенную культурную программу: им продемонстрировали традиционную киргизскую охоту с беркутами и гончими, а также выступления фольклорно-этнографического ансамбля с национальными танцами и музыкальными номерами. Вечером у Путина и Жапарова запланирован неформальный ужин.

Мария Любицкая
