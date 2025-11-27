Рубио заявил, что США не дадут гарантий безопасности Киеву до мира с Россией

Американская администрация снова дала понять, что никаких твёрдых гарантий безопасности Украине не будет, пока Киев и Москва не подпишут мирную сделку. Об этом европейским партнёрам заявил госсекретарь США Марко Рубио во время недавних переговоров в Женеве, сообщает издание Politico.

По словам нескольких европейских дипломатов, Рубио лишь вскользь упомянул будущие «долгие гарантии», избегая деталей. А позже, уже во время созвона с британскими и французскими представителями, он и вовсе не вернулся к теме. Это вызвало вопросы у европейских чиновников, особенно на фоне американских предложений ограничить украинскую армию 600 тысячами военнослужащих и не вводить никаких лимитов для российской стороны. В Белом доме при этом уверяют, что финальный план мира всё равно будет включать защитные механизмы для Киева.

«Любое соглашение должно обеспечивать надёжные гарантии безопасности», – подчеркнула представитель американской администрации Анна Келли.

Однако источники издания, знакомые с ходом переговоров, говорят об обратном: США всё заметнее смещаются к нейтралитету и пытаются уйти от роли главного гаранта.

Даже союзники Вашингтона признают, что Европа боится, что новая архитектура безопасности, которую продвигают США, оставит множество опасных «дыр» в безопасности континента. Отдельные страны заявляют, что нынешние идеи американской стороны не учитывают ни международное право, ни гуманитарные риски, ни политическую реальность.

Ранее Дональд Трамп дал понять, что от России на переговорах по Украине он не ждёт серьёзных уступок. Американский лидер фактически подтвердил опасения критиков, намекнув, что Москве не придётся прилагать больших усилий.