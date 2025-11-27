Обвиняемый в убийстве генерал-лейтенанта Москалика попросил прощения у семьи погибшего

В ходе последнего слова в 2-м Западном окружном военном суде Игнат Кузин, обвиняемый в теракте против генерал-лейтенанта Ярослава Москалика, выразил раскаяние и попросил прощения у родных убитого. Об этом сообщает корреспондент Life.ru из зала суда.

Он искренне сожалел о содеянном и выразил готовность понести ответственность перед семьёй жертвы и пострадавшими. Подсудимый пояснил, что его изначальный замысел кардинально отличался от итоговых последствий, поскольку он не планировал прибегать к взрыву.

«Прошу прощения у родственников погибшего и у людей, чью жизнь подверг опасности. Я готов искупить вину как перед семьей погибшего, так и других людей», — высказался преступник.

Кузин также напомнил суду, что его чистосердечное признание на момент задержания было дано им без какого-либо внешнего давления и до предъявления неопровержимых улик. Он добавил, что его сотрудничество помогло выйти на след изготовителя устройства и раскрыть ещё одно криминальное деяние.

Стоит отметить, что судебный процесс ранее был засекречен из-за потенциальной угрозы безопасности всех присутствующих, а представитель Генпрокуратуры РФ был взят под государственную охрану. Прокурор настаивал на пожизненном сроке. Сегодня судья постановил провести оглашение приговора в открытом формате.