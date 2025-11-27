Россия и США
27 ноября, 11:35

Россиянки покрываются папулами от уколов «сыворотки молодости»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / YAKOBCHUK VIACHESLAV

Россиянки пострадали от косметологического средства «Дермахил», предназначенного для омоложения. Возможно, в продажу поступила некачественная партия. Шесть месяцев женщины безуспешно пытаются избавиться от подкожных папул на лице и теле, сообщает SHOT ПРОВЕРКА.
По словам косметолога, к которому обратились уже шесть пострадавших, инъекции препарата «Дермахил» вызывают у всех схожие проблемы: воспаления, мелкие бугорки и, в ряде случаев, загноение в местах введения.
Предположительно, ранее в продажу могла поступить некачественная партия товара. Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

После инъекций «Дермахила» в местах введения появляются воспаления и мелкие бугорки, в некоторых случаях начинается загноение. Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Пластический хирург Владимир Плахотин объяснил, что появление папул и плотных узелков может быть связано с реакцией на компоненты, скрытой инфекцией или ошибками при введении. Чаще всего, по его мнению, виной тому непрозрачный состав мезопрепарата.

Ожоги и инфекции: Россиянок призвали не обкладываться улитками ради красоты
Ранее косметолог рассказала, в каких случаях необходимо удалять выпуклые родинки. Кроме того, россиянам объяснили, как вернуть густоту волос без радикальных мер. А ещё врач развеял мифы о «кортизоловом лице».

