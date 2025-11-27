Россиянки покрываются папулами от уколов «сыворотки молодости»

После инъекций «Дермахила» в местах введения появляются воспаления и мелкие бугорки, в некоторых случаях начинается загноение. Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Пластический хирург Владимир Плахотин объяснил, что появление папул и плотных узелков может быть связано с реакцией на компоненты, скрытой инфекцией или ошибками при введении. Чаще всего, по его мнению, виной тому непрозрачный состав мезопрепарата.