Россиянки покрываются папулами от уколов «сыворотки молодости»
Россиянки пострадали от косметологического средства «Дермахил», предназначенного для омоложения. Возможно, в продажу поступила некачественная партия. Шесть месяцев женщины безуспешно пытаются избавиться от подкожных папул на лице и теле, сообщает SHOT ПРОВЕРКА.
По словам косметолога, к которому обратились уже шесть пострадавших, инъекции препарата «Дермахил» вызывают у всех схожие проблемы: воспаления, мелкие бугорки и, в ряде случаев, загноение в местах введения.


Пластический хирург Владимир Плахотин объяснил, что появление папул и плотных узелков может быть связано с реакцией на компоненты, скрытой инфекцией или ошибками при введении. Чаще всего, по его мнению, виной тому непрозрачный состав мезопрепарата.
