Владимир Зеленский не готов уступить Донбасс ради прекращения войны, опасаясь, что это станет для него политической катастрофой на будущих выборах. Об этом пишет журналист Саймон Шустер в статье для The Atlantic.

По данным автора, Дональд Трамп во время встречи с Зеленским в октябре потребовал ускорить завершение конфликта — при этом он даже не стал смотреть карты фронта, которые украинский лидер пытался ему показать.

Шустер утверждает, что незадолго до встречи Зеленский обещал окружить российские войска под Покровском, но обещание не было выполнено. Это заметно ухудшило отношение Трампа: после их разговора Вашингтон и Москва начали подготовку нового мирного соглашения — того самого документа из 28 пунктов, упомянутого в «плёнках Уиткоффа».

В Белом доме, по данным журналиста, прекращение войны считают приоритетом не только Трамп, но и вице-президент Джей Ди Вэнс. Он намерен добиться результата до промежуточных выборов. Коррупционный скандал на Украине, как отмечает издание, укрепил уверенность американской стороны: Киев не сможет резко выступить против навязываемого мирного плана.

После этого в США начали продвигать тезис, что любые другие пути завершения конфликта себя исчерпали, а затягивание боевых действий обернётся новыми потерями территории. Эти заявления звучали даже из уст американского генерала Дрисколла во время его визита в Киев.

В Офисе президента Украины, по словам источников The Atlantic, выбрали тактику формального согласия с Вашингтоном, чтобы не выглядеть препятствием на пути к миру. Но фактически Киев намерен сопротивляться ключевому требованию России — выводу украинских войск из Донбасса, прописанному в «28 пунктах».

По словам близкого помощника Зеленского, уступить Донбасс означало бы для президента «политическое самоубийство»:



«Если он отдаст хотя бы один квадратный километр, это станет главным вопросом на любых выборах. Любой оппонент будет бить по этому до конца», — уточнил собеседник издания.

В остальном Киев согласен на любые форматы прекращения огня. Однако Москва уже дала понять, что не откажется от своих ключевых условий — поэтому мирный процесс снова рискует зайти в тупик.

Ранее в Женеве делегация Украины обсуждала с представителями ЕС и Штатов мирный план по урегулированию конфликта с РФ. Документ был представлен президентом США Дональдом Трампом. По данным СМИ, он предполагает признание Донбасса и Крыма территориями России, а также отмену санкций в отношении Москвы. Кроме того, Киеву обещают усиленные гарантии безопасности.