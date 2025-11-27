Военкор Коц заявил о риске прямого конфликта с Западом и призвал «готовить запасы»

Военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц заявил о высокой вероятности прямого военного столкновения России со странами Запада. Об этом он написал в своём Telegram-канале.

По словам журналиста, европейские государства «серьёзно напуганы» темпами российского производства ракет. На этом фоне США, утверждает он, подталкивают Украину к мирным переговорам, поскольку регулярные удары якобы истощают западные системы ПВО — и вскоре помочь Киеву будет нечем.

«До Запада начинает постепенно доходить, что они ввязались в опосредованный вооружённый конфликт с военным заводом размером с континент», — написал Коц.

Однако, по его мнению, ситуация становится ещё опаснее.

«Очень вероятно, что в ближайшем будущем нас ждёт прямое военное столкновение со странами Запада. И готовить запасы к нему надо уже сейчас», — заявил военкор.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что в ближайшие годы начнётся полномасштабный военный конфликт между Россией и НАТО. Он добавил, что страны альянса должны прямо сейчас наращивать свои возможности, чтобы воевать с РФ. В Кремле отметили, что подобная милитаристская и провоенная риторика всё чаще звучит из европейских столиц.