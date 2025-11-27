Италия выдала Германии украинца, подозреваемого в подрыве «Северных потоков»

Генеральная прокуратура Германии официально подтвердила факт экстрадиции Сергея Кузнецова, который является подозреваемым в причастности к диверсии на газопроводах «Северный поток». В пятницу, 28 ноября, подозреваемый предстанет перед следственным судьёй Верховного суда ФРГ, который изберёт ему меру пресечения.

«Подозреваемый сегодня был экстрадирован из Италии. Завтра он должен предстать в Карлсруэ перед следственным судьей Верховного суда ФРГ», — сказала представитель пресс-службы ведомства, старший прокурор Инес Петерсон.

Суд в Болонье 27 октября одобрил выдачу Кузнецова немецким властям. Однако адвокат подсудимого намерен подать апелляцию в Верховный кассационный суд, утверждая, что процесс сопровождался серьёзными нарушениями.