Италия выдала Германии украинца, подозреваемого в подрыве «Северных потоков»
Генеральная прокуратура Германии официально подтвердила факт экстрадиции Сергея Кузнецова, который является подозреваемым в причастности к диверсии на газопроводах «Северный поток». В пятницу, 28 ноября, подозреваемый предстанет перед следственным судьёй Верховного суда ФРГ, который изберёт ему меру пресечения.
«Подозреваемый сегодня был экстрадирован из Италии. Завтра он должен предстать в Карлсруэ перед следственным судьей Верховного суда ФРГ», — сказала представитель пресс-службы ведомства, старший прокурор Инес Петерсон.
Суд в Болонье 27 октября одобрил выдачу Кузнецова немецким властям. Однако адвокат подсудимого намерен подать апелляцию в Верховный кассационный суд, утверждая, что процесс сопровождался серьёзными нарушениями.
Напомним, гражданин Украины Сергей Кузнецов, задержанный в Италии по подозрению в причастности к подрыву газопроводов «Северный поток» в 2022 году, прибыл в страну на отдых с семьёй. После экстрадиции в Германию ему может грозить до 15 лет лишения свободы. Он является отставным капитаном Вооружённых сил Украины и бывшим сотрудником СБУ. Согласно предварительной версии следствия, он и другие военнослужащие были наняты для проведения диверсии в мае 2022 года.
