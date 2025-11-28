Россия и США
28 ноября, 01:11

Трамп признал отставание США от России по ледоколам в 48 раз

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Президент США Дональд Трамп заявил о значительном отставании США от России по количеству ледоколов. Обращение политика к военным по случаю Дня благодарения транслировалось Белым домом.

«У нас не было ни одного (ледокола — Прим. Life.ru), сейчас у нас один. У России их 48, а у нас один. Это просто смехотворно», — выразил недоумение Трамп.

Флагман во льдах: Эксперт объяснил значение нового атомного ледокола

Глава Белого дома добавил, что США заказали строительство 11 ледоколов. Он пообещал, что Штаты получал суда «довольно скоро».

Единственный на данный момент американский ледокол Polar Star введён в строй в 1976 году, он остается одним из самых мощных ледоколов в мире благодаря своей уникальной силовой установке. Его совокупная мощность в 78 000 л.с. складывается из дизельных двигателей для хода в открытой воде и трёх газотурбинных установок для проламывания тяжёлых льдов, что позволяет ему двигаться сквозь лёд толщиной до 4 метров. По своим возможностям он сопоставим с атомными ледоколами. Длина ледокола составляет 122 метра. В 2013 года его реконструировали.

«Мы отстаём»: Военные США хотят превзойти Россию в сфере беспилотников

Ранее в Санкт-Петербурге прошла торжественная церемония закладки нового ледокола «Сталинград». В мероприятии принимал участие по видеосвязи Владимир Путин. В ходе своей речи глава государства отметил, что в мире сейчас нет стран, кроме России, способных вести серийное производство ледоколов.

