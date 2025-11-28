Трамп признал отставание США от России по ледоколам в 48 раз

Президент США Дональд Трамп заявил о значительном отставании США от России по количеству ледоколов. Обращение политика к военным по случаю Дня благодарения транслировалось Белым домом.

«У нас не было ни одного (ледокола — Прим. Life.ru), сейчас у нас один. У России их 48, а у нас один. Это просто смехотворно», — выразил недоумение Трамп.

Глава Белого дома добавил, что США заказали строительство 11 ледоколов. Он пообещал, что Штаты получал суда «довольно скоро».

Единственный на данный момент американский ледокол Polar Star введён в строй в 1976 году, он остается одним из самых мощных ледоколов в мире благодаря своей уникальной силовой установке. Его совокупная мощность в 78 000 л.с. складывается из дизельных двигателей для хода в открытой воде и трёх газотурбинных установок для проламывания тяжёлых льдов, что позволяет ему двигаться сквозь лёд толщиной до 4 метров. По своим возможностям он сопоставим с атомными ледоколами. Длина ледокола составляет 122 метра. В 2013 года его реконструировали.