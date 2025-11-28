В Гонконге число жертв пожара в высотках увеличилось до 128

В Гонконге подтвердили рост числа жертв трагического пожара в жилом комплексе. По словам главы бюро безопасности Криса Тана, погибли 128 человек. На месте возгорания обнаружено 108 тел, и власти не исключают, что число погибших продолжит увеличиваться.

Ранее сообщалосьо 94 жертвах, однако после повторных осмотров зданий данные существенно выросли. Спасатели продолжают работать на месте, где огонь охватил сразу несколько корпусов густонаселённого комплекса.

Ситуация остаётся тяжёлой: часть помещений до сих пор недоступна для оперативных служб из-за риска обрушения и высокой температуры внутри конструкций. Власти готовятся к длительной операции по разбору завалов.

Напомним, что возгорание произошло 26 ноября в жилом комплексе Wang Fuk Court, где пламя быстро распространилось по бамбуковым строительным лесам. Причины столь быстрого распространения огня в настоящее время устанавливаются. По одной из версий, это могло произойти из-за халатности рабочих, куривших во время работ.