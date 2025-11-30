День памяти ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС 30 ноября: 6 историй Героев Советского Союза

Ликвидаторы на Чернобыльской АЭС — это 526 250 человек. Все они принимали участие в тушении пожара вне реактора и внутри него, а также в очистке окружающего пространства от радиоактивных отходов. Сама авария произошла в 1 час 23 минуты и 47 секунд 26 апреля 1986 года. А ликвидировали последствия и построили «Укрытие» — саркофаг, покрывший четвёртый блок атомной станции — только 30 ноября Неофициально этот день зовут Чернобыльским днём победы. Рассказываем, кто получил Героя Советского Союза за ликвидацию последствий аварии.

Владимир Правик — лейтенант внутренней службы, пожарный, награждён посмертно

Ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС Герой Советского Союза Владимир Правик. Награждён посмертно. Фото © OK / Загадки истории

Владимир Правик родился 13 июня 1962 в городе Чернобыле и после школы пошёл в Черкасское пожарно-техническое училище МВД СССР. Впоследствии служил на охране Чернобыльской АЭС в звании лейтенанта. Когда произошла катастрофа, он одним из первых начал ликвидацию последствий, тушение пожара. Так как пожарные имели дело с радиоактивными веществами, а Правик получил большую дозу облучения в первые часы аварии, его не смогли спасти даже в Москве. Лейтенант скончался в 6-й клинической больнице 11 мая 1986 года. Уже 25 сентября ему посмертно присвоили звание Героя Советского Союза.

Виктор Кибенок — лейтенант внутренней службы, пожарный, награждён посмертно

Ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС Герой Советского Союза Виктор Кибенок. Награждён посмертно. Фото © mchs.gov

Виктор Кибенок родился 17 февраля 1963 года в Ивановке Херсонской области. Он тоже учился в Черкасском пожарно-техническом училище МВД СССР, как и Владимир Правик. Возможно, был младше героя на курс. Но Кибенок был потомственным пожарным. Тушил горевшую Чернобыльскую АЭС в первые часы, получил большую дозу облучения и был отправлен на лечение в Москву. Виктор Кибенок скончался в 6-й клинической больнице 11 мая 1986 года. Своё посмертное звание Героя Советского Союза он тоже получил 25 сентября.

Леонид Телятников — генерал-майор внутренней службы, пожарный

Ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС Герой Советского Союза Леонид Телятников. Фото © ТАСС / Владимир Завьялов, Валентин Кузьмин

Леонид Телятников родился 25 января 1951-го в селе Введенка в Казахстане. Сначала работал электриком на авторемонтном заводе, а потом поступил в Свердловское пожарно-техническое училище МВД СССР. У него было крепкое здоровье и разряд по боксу. В 1983 году Телятникова назначили начальником военизированной пожарной части № 2 по охране Чернобыльской АЭС. Во время катастрофы он вместе со своими подчинёнными тушил пожар. В 1986-м ему присвоили звание Героя Советского Союза, тоже 25 сентября. После этого Леонид продолжил карьеру в МВД. Герой скончался в возрасте 53 лет в 2004 году в Киеве. От рака.

Владимир Пикалов — генерал-полковник, начальник химических войск Министерства обороны СССР

Ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС Герой Советского Союза Владимир Пикалов. Фото © warheroes

Владимир Пикалов родился в Армавире 15 сентября 1924 года. В Красной Армии служил с мая 1941 года, участвовал в Великой Отечественной. В 1944 году стал командиром батареи, брал Берлин. Во время аварии на Чернобыльской АЭС Пикалов уже находился в чине генерал-полковника, возглавлял химические войска и организовывал ликвидацию последствий катастрофы. За вклад в работу над ликвидацией 24 декабря 1986 года Пикалов получил звание Героя Советского Союза. Он умер 29 марта 2003 в возрасте 78 лет в Москве.

Николай Антошкин — генерал-майор авиации, лётчик

Ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС Герой Советского Союза Николай Антошкин. Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

Николай Антошкин родился 19 декабря 1942 года в селе Кузьминовка, это Фёдоровский район Башкортостана. Сначала работал в Кумертау спортивным инструктором, потом учился в Оренбургском высшем военном авиационном Краснознамённом училище лётчиков с 1961-го по 1965 год. Потом Антошкин много летал, много воевал и делал головокружительную карьеру в армии. Окончил Военно-воздушную академию имени Юрия Гагарина, потом — Военную академию Генерального штаба Вооружённых сил СССР имени Клима Ворошилова. Во время аварии на Чернобыльской АЭС Антошкин руководил тушением пожара и делал личные облёты территории катастрофы. Получил облучение, но поправился. Героем Советского Союза Антошкин стал 24 декабря 1986 года. Герой умер 17 января 2021 года в Москве, ему тоже было 78 лет.

Николай Мельник — лётчик-испытатель

Ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС Герой Советского Союза Николай Мельник. Фото © warheroes

Николай Мельник родился 17 декабря 1953 года в посёлке Ставище Киевской области. Он был гражданским. Прошёл срочную службу, учился в Кременчугском лётном училище гражданской авиации, потом продолжил образование в Кременчугском филиале Харьковского политехнического института, следом окончил Академию гражданской авиации в Ленинграде. Перешёл на работу лётчиком-испытателем. Во время ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС учёные разработали устройство, что представляло собой стальную трубу длиной 18 м и диаметром 100 мм с помещёнными внутрь датчиками. Это был измеритель загрязнения под названием «Игла». Вертолёт Ка-27Е должен был зависнуть над реактором, чтобы «Игла» измерила уровень заражения местности. Машину пилотировал Мельник. Ему присвоили звание Героя Советского Союза 6 октября 1987 года. А умер герой в 59 лет, 26 июля 2013 года в испанском городе Аликанте.