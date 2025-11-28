В Германии арестовали подозреваемого в подрыве «Северных потоков»
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Spitzi-Foto
Следственный судья Верховного суда ФРГ санкционировал арест гражданина Украины Сергея К., подозреваемого в причастности к подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом сообщила Генпрокуратура Германии.
Решение было принято 28 ноября после рассмотрения материалов дела. Подробности обвинения пока не разглашаются, но известно, что подозреваемый взят под стражу в рамках продолжающегося расследования.
Напомним, гражданин Украины Сергей Кузнецов, задержанный в Италии по подозрению в причастности к подрыву газопроводов «Северный поток» в 2022 году, прибыл в страну на отдых с семьёй. После экстрадиции в Германию ему может грозить до 15 лет лишения свободы. Он является отставным капитаном Вооружённых сил Украины и бывшим сотрудником СБУ.
