В Германии арестовали подозреваемого в подрыве «Северных потоков»

Следственный судья Верховного суда ФРГ санкционировал арест гражданина Украины Сергея К., подозреваемого в причастности к подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом сообщила Генпрокуратура Германии.

Решение было принято 28 ноября после рассмотрения материалов дела. Подробности обвинения пока не разглашаются, но известно, что подозреваемый взят под стражу в рамках продолжающегося расследования.