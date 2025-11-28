Пострадавшего от взрыва купюры в Красногорске мальчика выписали из больницы
Обложка © Life.ru
Мальчик Глеб, который лишился четырёх пальцев при взрыве свёрнутой купюры в Красногорске, выписан из больницы и вернулся домой. Об этом рассказала его мама Галина.
Пострадавшего школьника из Красногорска выписали из больницы. Видео © Telegram / Предоставлено Минздравом Московской области Life.ru
«Хотим сказать спасибо большое всем, кто нас поддерживал в это время, кто присылал нам видео, приходил лично, передавал приветы и пожелания дальнейшего выздоровления ребенка. Было очень приятно», — подчеркнула женщина.
Она также выразила благодарность врачам и персоналу детского центра имени Л.М. Рошаля, которые помогли ребёнку восстановиться.
Напомним, 9-летнему Глебу из Красногорска разворотило кисть после того, как он поднял с земли свёрнутую купюру. Оказалось, что она была напичкана 10-ю граммами тротила. Ребёнку разорвало руку, а врачи, по данным СМИ, в итоге сумели спасти лишь один палец. В остальных кости были перемолоты, из-за чего восстановить их было нельзя.
