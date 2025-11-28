Пострадавшего от взрыва купюры в Красногорске мальчика выписали из больницы

Мальчик Глеб, который лишился четырёх пальцев при взрыве свёрнутой купюры в Красногорске, выписан из больницы и вернулся домой. Об этом рассказала его мама Галина.

Пострадавшего школьника из Красногорска выписали из больницы. Видео © Telegram / Предоставлено Минздравом Московской области Life.ru

«Хотим сказать спасибо большое всем, кто нас поддерживал в это время, кто присылал нам видео, приходил лично, передавал приветы и пожелания дальнейшего выздоровления ребенка. Было очень приятно», — подчеркнула женщина.

Она также выразила благодарность врачам и персоналу детского центра имени Л.М. Рошаля, которые помогли ребёнку восстановиться.