Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 ноября, 13:05

Пострадавшего от взрыва купюры в Красногорске мальчика выписали из больницы

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Мальчик Глеб, который лишился четырёх пальцев при взрыве свёрнутой купюры в Красногорске, выписан из больницы и вернулся домой. Об этом рассказала его мама Галина.

Пострадавшего школьника из Красногорска выписали из больницы. Видео © Telegram / Предоставлено Минздравом Московской области Life.ru

«Хотим сказать спасибо большое всем, кто нас поддерживал в это время, кто присылал нам видео, приходил лично, передавал приветы и пожелания дальнейшего выздоровления ребенка. Было очень приятно», — подчеркнула женщина.

Она также выразила благодарность врачам и персоналу детского центра имени Л.М. Рошаля, которые помогли ребёнку восстановиться.

Жителю Курской области оторвало руку взрывом во время уборки во дворе
Жителю Курской области оторвало руку взрывом во время уборки во дворе

Напомним, 9-летнему Глебу из Красногорска разворотило кисть после того, как он поднял с земли свёрнутую купюру. Оказалось, что она была напичкана 10-ю граммами тротила. Ребёнку разорвало руку, а врачи, по данным СМИ, в итоге сумели спасти лишь один палец. В остальных кости были перемолоты, из-за чего восстановить их было нельзя.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar