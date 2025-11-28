Сын Усольцевой считает, что именно его отчим стал инициатором побега
Обложка © Telegram / Путь в Любовь. Ирина Усольцева
Сын пропавшей в тайге Ирины Усольцевой Даниил Баталов сделал неожиданное заявление в телевизионной передаче «Малахов» на канале «Россия-1». Молодой человек предположил, что его отчим Игорь Усольцев и мать намеренно инсценировали своё исчезновение.
Рассуждая о причинах подобного поступка Даниил поделился деталями: он обнаружил, что подлинные паспорта родителей отсутствуют, а международные документы вполне доступны для изготовления. Отсутствие следов насилия и признаков насильственного захвата дополнительно укрепили его сомнения.
Версия сына подкрепляется поведением отчима, который, как полагает Даниил, осознанно скрывал от родных свои планы, зная репутацию молодого человека как человека несдержанного на язык. Парень допускает, что даже его мать могла не быть осведомлена о планах мужа.
Заверяя зрителей, что он полностью исключил вероятность трагического конца, связанный с криминалом или несчастным случаем.
Напомним, семья Усольцевых (Сергей, Ирина и их 5-летняя дочь) пропали в конце сентября в тайге Красноярского края. Они отправились в поход к скале Буратинка после чего перестали выходить на связь. Знакомые выдвигают версию о возможной инсценировке исчезновения и тайном выезде за границу. Но официально следствие рассматривает несчастный случай как основную версию.
