Путин позвонил мальчику, которому оторвало пальцы от взрыва купюры в Красногорске

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с 10-летним Глебом Броваром, который лишился четырёх пальцев при взрыве свёрнутой купюры в подмосковном Красногорске. Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, российский лидер пожелал мальчику скорейшего выздоровления.

По словам представителя Кремля, школьник был выписан из медицинского учреждения в день телефонного звонка. Путин пожелал пострадавшему полного и скорейшего восстановления, крепкого здоровья и жизненного благополучия.

«Владимир Путин позвонил по телефону Глебу Бровару. Это мальчик, который получил серьёзные травмы рук в районе Красногорска, когда поднял купюру с взрывчаткой. Его сегодня выписали из больницы, и Путин пожелал ему скорейшего полного выздоровления, здоровья и счастья», — сказал Песков.