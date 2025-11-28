Путин позвонил мальчику, которому оторвало пальцы от взрыва купюры в Красногорске
Владимир Путин и Глеб Бровар. Обложка © Life.ru, © Telegram / Мишонова
Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с 10-летним Глебом Броваром, который лишился четырёх пальцев при взрыве свёрнутой купюры в подмосковном Красногорске. Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, российский лидер пожелал мальчику скорейшего выздоровления.
По словам представителя Кремля, школьник был выписан из медицинского учреждения в день телефонного звонка. Путин пожелал пострадавшему полного и скорейшего восстановления, крепкого здоровья и жизненного благополучия.
«Владимир Путин позвонил по телефону Глебу Бровару. Это мальчик, который получил серьёзные травмы рук в районе Красногорска, когда поднял купюру с взрывчаткой. Его сегодня выписали из больницы, и Путин пожелал ему скорейшего полного выздоровления, здоровья и счастья», — сказал Песков.
Напомним, что Глеб получил тяжелейшие травмы руки после того, как поднял с земли свёрнутую денежную купюру, оказавшуюся взрывным устройством. Сообщается, что в ней содержалось около 10 граммов тротила, что привело к детонации в руках ребёнка. В результате взрыва мальчик получил множественные повреждения кисти, включая раздробление костных тканей. Медики смогли сохранить только один палец на повреждённой руке.
