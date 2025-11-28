Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Регион
28 ноября, 20:19

В Кремле намекнули на шаткое положение власти в Киеве в глазах Запада

Песков: США и Европа обеспокоены будущим киевского режима на фоне скандалов

Обложка © Life.ru

На фоне коррупционных скандалов в Киеве в США и Европе задаются вопросом о дальнейшей судьбе киевского режима. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Наверное, сейчас и в Америке, и в европейских странах задаются вопросом: что будет завтра с киевским режимом», — сказал Песков журналистам.

Песков ранее отметил, что коррупционные скандалы расшатывают политическую систему Украины и последствия этого могут быть непредсказуемыми. Он также указал на то, что обыски у главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака свидетельствуют о дестабилизации обстановки в стране. Дмитрий Песков заявил, что политическая система Украины переживает серьёзный кризис.

В Киеве анонсировали ещё одну громкую отставку после увольнения Ермака
Напомним, что глава киевского режима Владимир Зеленский принял решение об отставке Андрея Ермака после проведения обысков у последнего сотрудниками НАБУ. По данным антикоррупционного органа, Ермак может быть связан с делом бизнесмена Тимура Миндича, которого ряд источников называет «кошельком» Зеленского. В материалах дела Ермак предположительно фигурирует под псевдонимом «Али-Баба». Украинские СМИ отмечают, что отставка главы ОП может привести к ослаблению контроля Зеленского над властью в стране.

BannerImage
Антон Голыбин
