В Кремле намекнули на шаткое положение власти в Киеве в глазах Запада

На фоне коррупционных скандалов в Киеве в США и Европе задаются вопросом о дальнейшей судьбе киевского режима. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Наверное, сейчас и в Америке, и в европейских странах задаются вопросом: что будет завтра с киевским режимом», — сказал Песков журналистам.