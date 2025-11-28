В Кремле намекнули на шаткое положение власти в Киеве в глазах Запада
Песков: США и Европа обеспокоены будущим киевского режима на фоне скандалов
На фоне коррупционных скандалов в Киеве в США и Европе задаются вопросом о дальнейшей судьбе киевского режима. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Наверное, сейчас и в Америке, и в европейских странах задаются вопросом: что будет завтра с киевским режимом», — сказал Песков журналистам.
Песков ранее отметил, что коррупционные скандалы расшатывают политическую систему Украины и последствия этого могут быть непредсказуемыми. Он также указал на то, что обыски у главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака свидетельствуют о дестабилизации обстановки в стране. Дмитрий Песков заявил, что политическая система Украины переживает серьёзный кризис.
Напомним, что глава киевского режима Владимир Зеленский принял решение об отставке Андрея Ермака после проведения обысков у последнего сотрудниками НАБУ. По данным антикоррупционного органа, Ермак может быть связан с делом бизнесмена Тимура Миндича, которого ряд источников называет «кошельком» Зеленского. В материалах дела Ермак предположительно фигурирует под псевдонимом «Али-Баба». Украинские СМИ отмечают, что отставка главы ОП может привести к ослаблению контроля Зеленского над властью в стране.